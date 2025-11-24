Kerem Alp Aslan kimdir? Kısmetse Olur 3. sezon yarışmacısı Kerem Alp Aslan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur 3. sezonuna katılan Kerem Alp Aslan, yarışmaya adım attığı andan itibaren izleyicilerin ilgisini çeken isimlerden biri oldu. Sosyal medyada ve ekranlarda kısa sürede fark edilen genç yarışmacının kim olduğu, kaç yaşında ve ne iş yaptığı merak konusu oldu. Kerem Alp Aslan ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

KEREM ALP ASLAN KİMDİR?

Kerem Alp Aslan, 2025 yılında Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasına katılan genç bir model ve oyuncudur. İzleyicilerin ilgisini kısa sürede çeken Aslan, modellik ve oyunculuk alanındaki kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle birleştirerek geniş bir takipçi kitlesi oluşturmuştur. Profesyonel kariyerine Best Model of Turkey yarışmasıyla başlayan Aslan, daha sonra moda çekimleri, defileler ve gençlik dizileriyle ekranlarda yer almıştır.

KEREM ALP ASLAN KAÇ YAŞINDA?

Kerem Alp Aslan, 2000 doğumlu olup 25 yaşındadır.

KEREM ALP ASLAN NERELİ?

Aslan, İstanbul doğumlu olup Kafkas göçmeni Çerkes kökenli bir aileden gelmektedir.

KEREM ALP ASLAN NE İŞ YAPIYOR?

Kerem Alp Aslan, profesyonel olarak modellik ve oyunculuk yapmaktadır. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden influencerlık faaliyetlerini sürdürmekte, Instagram ve TikTok hesaplarında moda, spor ve yaşam tarzı paylaşımlarıyla takipçileriyle etkileşim kurmaktadır.