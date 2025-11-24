Haberler

Kerem Alp Aslan kimdir? Kısmetse Olur 3. sezon yarışmacısı Kerem Alp Aslan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kerem Alp Aslan kimdir? Kısmetse Olur 3. sezon yarışmacısı Kerem Alp Aslan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kısmetse Olur 3. sezonunun yeni yüzlerinden Kerem Alp Aslan, kısa sürede hem yarışma evinde hem de sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Kerem Alp Aslan kimdir? Kısmetse Olur 3. sezon yarışmacısı Kerem Alp Aslan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur 3. sezonuna katılan Kerem Alp Aslan, yarışmaya adım attığı andan itibaren izleyicilerin ilgisini çeken isimlerden biri oldu. Sosyal medyada ve ekranlarda kısa sürede fark edilen genç yarışmacının kim olduğu, kaç yaşında ve ne iş yaptığı merak konusu oldu. Kerem Alp Aslan ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

KEREM ALP ASLAN KİMDİR?

Kerem Alp Aslan, 2025 yılında Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasına katılan genç bir model ve oyuncudur. İzleyicilerin ilgisini kısa sürede çeken Aslan, modellik ve oyunculuk alanındaki kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle birleştirerek geniş bir takipçi kitlesi oluşturmuştur. Profesyonel kariyerine Best Model of Turkey yarışmasıyla başlayan Aslan, daha sonra moda çekimleri, defileler ve gençlik dizileriyle ekranlarda yer almıştır.

Kerem Alp Aslan kimdir? Kısmetse Olur 3. sezon yarışmacısı Kerem Alp Aslan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

KEREM ALP ASLAN KAÇ YAŞINDA?

Kerem Alp Aslan, 2000 doğumlu olup 25 yaşındadır.

KEREM ALP ASLAN NERELİ?

Aslan, İstanbul doğumlu olup Kafkas göçmeni Çerkes kökenli bir aileden gelmektedir.

KEREM ALP ASLAN NE İŞ YAPIYOR?

Kerem Alp Aslan, profesyonel olarak modellik ve oyunculuk yapmaktadır. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden influencerlık faaliyetlerini sürdürmekte, Instagram ve TikTok hesaplarında moda, spor ve yaşam tarzı paylaşımlarıyla takipçileriyle etkileşim kurmaktadır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal

İkbal'i mezarında bile rahat bırakmamışlardı! İfadeleri de skandal
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.