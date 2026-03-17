Kerem Aktürkoğlu neden yok, Kerem Aktürkoğlu sakat mı, cezalı mı, yedek mi (Fenerbahçe Gaziantep FK)?
Fenerbahçe – Gaziantep FK maçında taraftarların en çok merak ettiği konu, Kerem Aktürkoğlu'nun neden kadroda olmaması. Peki, Kerem Aktürkoğlu sakat mı, yoksa cezalı mı? Yoksa teknik direktör tarafından yedek mi bırakıldı? İşte Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun kadro durumuna dair son gelişmeler.
Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşılaşması öncesi Kerem Aktürkoğlu'nun kadroda olmaması gündeme oturdu. Taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı yoksa cezalı mı, yedek mi sorularının cevabını merak ediyor. İşte maç öncesi son dakika haberleri ve Kerem Aktürkoğlu'nun durumu hakkında detaylar.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği 90 dakikada Süleyman Özay ve Esat Sancaktar yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe : Ederson, Oosterwolde, Yiğit Efe, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Asensio, Musaba, Nene, Cherif
Gaziantep FK : Burak Bozan, Luis Perez, Mujakic, Melih Kabasakal, Kozlowski, Abena, Gassama, Tayyip Talha, Yusuf, Maxim, Bayo
KEREM VE TALISCA YEDEKLERDE
Sarı-lacivertlilerde son haftaların golcü ismi Kerem Aktürkoğlu, mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Sakatlığından sonra takımla çalışmaya başlayan Anderson Talisca da yedekler arasında yer aldı.