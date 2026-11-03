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Kerem Aktürkoğlu milli takıma neden çağrılmadı, Kerem Aktürkoğlu milli takımda neden yok?

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Kerem Aktürkoğlu milli takıma neden çağrılmadı, Kerem Aktürkoğlu milli takımda neden yok?
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın açıkladığı kadroda bazı tanıdık isimlerin yer almaması dikkat çekti. Kadroda adı bulunmayan isimlerin başında Kerem Aktürkoğlu geldi. Açıklamanın ardından futbolseverler, Kerem Aktürkoğlu'nun milli takıma neden çağrılmadığını araştırıyor.

Sergen Yalçın, Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra kaleci Altay Bayındır'ı da aday kadroya davet etmedi. Kerem'in kadroya alınmamasının sportif nedenlerden kaynaklandığı düşünülüyor. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun milli takımda neden yer almadığına ve A Milli Takım'ın aday kadrosuna dair ayrıntılar.

 AÇIKLANAN KADRO ''SAHTE'' ÇIKTI

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Takım’ın aday kadrosu iddiasıyla paylaşılan ve çok sayıda futbolcunun isminin yer aldığı liste, kısa sürede sosyal medya platformlarında ve bazı haber mecralarında hızla yayıldı. Ancak söz konusu listenin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlanan resmi bir kadro olmadığı ortaya çıktı.

TFF'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

TFF'den henüz resmi bir aday kadro açıklaması yapılmazken, Belçika ve Fransa maçlarının resmi kadrosunun federasyonun yapacağı duyuruyla netleşmesi bekleniyor.   

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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