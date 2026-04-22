Türkiye’de okul güvenliğine yönelik yeni nesil dijital dönüşüm adımı olarak öne çıkan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), özellikle son dönemde artan okul çevresi riskleri ve güvenlik zafiyetleri nedeniyle yeniden gündemin merkezine yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen kapsamlı güvenlik paketiyle birlikte, ülke genelindeki yaklaşık 55 bin okulun tamamının KGYS ağına entegre edilmesi hedefleniyor. Peki, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) nedir? Detaylar...

KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ (KGYS) NEDİR?

Yeni düzenlemeyle birlikte okulların güvenlik anlayışı köklü bir değişim geçiriyor. Daha önce yalnızca sınırlı sayıda okulda emniyet sistemlerine entegre çalışan kameralar bulunurken, yeni protokolle bu kapsamın ülke geneline yayılması planlanıyor.

KGYS entegrasyonu sayesinde:

Okul çevreleri 7/24 anlık olarak izlenebilecek

Şüpheli kişi ve hareketler merkezden analiz edilebilecek

Kolluk kuvvetleri olaylara gerçek zamanlı müdahale edebilecek

Okul çevresindeki riskli durumlar yapay zekâ destekli analizlerle tespit edilebilecek

Bu yapı, özellikle Kahramanmaraş ve Şanlıurfa gibi illerde yaşanan ve eğitim camiasını derinden etkileyen olayların ardından, “önleyici güvenlik” modeline geçişin en önemli adımı olarak değerlendiriliyor.

RANDEVUSUZ GİRİŞLERİN SONA ERMESİ VE FİZİKSEL GÜVENLİK KALKANI

Yeni sistem yalnızca dijital güvenlik ile sınırlı kalmıyor. Okullara giriş-çıkış prosedürleri de yeniden düzenleniyor. Buna göre:

Randevusuz okul ziyareti tamamen yasaklanıyor

Veliler dahil tüm ziyaretçiler önceden izin almak zorunda kalıyor

Okul girişlerinde turnike sistemleri zorunlu hale getiriliyor

Uygun altyapıya sahip okullarda el dedektörü ile üst araması uygulanıyor

Ayrıca okul çevrelerinde, okul ile bağlantısı olmayan kişilerin beklemesi veya toplanması da emniyet birimleri tarafından engellenecek. Bu kapsamda devriye sayıları artırılırken, GBT kontrolleri daha sıkı bir şekilde uygulanacak.

RİSK PUANLAMASI İLE OKULLARA ÖZEL GÜVENLİK MODELİ

Yeni güvenlik modelinin en dikkat çekici unsurlarından biri de risk bazlı okul sınıflandırma sistemi oluyor. Bu sistemde her okul, bulunduğu bölgeye ve geçmiş güvenlik verilerine göre bir risk puanına sahip olacak.

Yüksek riskli bölgelerde bulunan okullarda polis ekipleri sürekli görev yapacak

Okul giriş-çıkış saatlerinde güvenlik personeli ve kolluk kuvvetleri koordineli çalışacak

Öğrencilere yönelik psikososyal risk analizleri yürütülecek

Güvenlik ve rehberlik birimleri birlikte çalışarak erken müdahale sistemi oluşturacak

Bu yaklaşım, sadece olay olduktan sonra müdahale etmeyi değil, olayları oluşmadan önce önlemeyi hedefliyor.

VERİ ENTEGRASYONU VE KVKK ÇERÇEVESİNDE YENİ DİJİTAL GÜVENLİK ALTYAPISI

Sistemin en kritik ayaklarından biri de veri yönetimi ve kurumlar arası entegrasyon. Türkiye’de yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon personelin güvenliği için devasa bir veri havuzu oluşturuluyor.

Bu kapsamda:

MEB, İçişleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak

Tüm süreçler Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) çerçevesinde yürütülecek

Riskli durumlar anlık veri analiziyle tespit edilecek

Güvenlik birimleri hızlı ve koordineli şekilde bilgilendirilecek

Bu dijital altyapı sayesinde, yalnızca olaylara müdahale değil, öngörüye dayalı güvenlik yönetimi de mümkün hale gelecek.

OKUL GÜVENLİĞİNDE YENİ DÖNEM: TAM ENTEGRASYON VE KESİNTİSİZ KORUMA

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin tüm ülkeye yayılmasıyla birlikte Türkiye’de okul güvenliği anlayışı tamamen yeniden şekilleniyor. Hem fiziksel hem dijital güvenlik önlemlerinin birlikte uygulanması, okulları çok katmanlı bir koruma sistemine dahil ediyor.

Bu dönüşüm, yalnızca mevcut riskleri azaltmayı değil, aynı zamanda eğitim ortamını daha güvenli, kontrollü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor. KGYS entegrasyonu ile birlikte okullar, artık şehir güvenlik ağının ayrılmaz bir parçası haline geliyor.