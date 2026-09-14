Kenan Yıldız sakat mı, Kenan Yıldız neden oynamıyor?

Kenan Yıldız’ın maç kadrosunda yer almaması veya karşılaşmada forma giymemesi sonrası futbolseverler yıldız oyuncunun durumunu araştırmaya başladı. Peki, Kenan Yıldız sakat mı, neden oynamıyor? İşte Kenan Yıldız’ın sahada olmamasının nedeni ve son durumuna ilişkin merak edilenler.

KENAN YILDIZ'IN SON HALİ KORKUTTU! KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

A Milli Takım'ın genç yıldızı Kenan Yıldız, yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat geçirdi. Juventus forması giyen milli futbolcunun tedavi süreci devam ederken son hali de ortaya çıktı. Kenan Yıldız'ın koltuk değnekleriyle görüntülenmesi futbolseverleri endişelendirdi.

KENAN YILDIZ KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmişti. Tedavisine devam edilen milli futbolcunun son görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu.

Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, Kenan Yıldız'ı ziyaret etti. Uzun, Juventuslu yıldızla birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken, Kenan Yıldız'ın koltuk değnekleri kullandığı görüldü.

KENAN YILDIZ'IN SON DURUMU NASIL?

Paylaşılan fotoğrafta Kenan Yıldız'ın koltuk değnekleriyle poz verdiği görüldü. Milli oyuncunun yüzündeki mutsuz ve moralsiz görüntü de dikkat çekti.

Yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan 21 yaşındaki futbolcunun rehabilitasyon sürecine başladığı belirtiliyor. Kenan Yıldız'ın yaklaşık 2 ay boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KENAN YILDIZ MİLLİ TAKIM'DA OYNAYACAK MI?

Kenan Yıldız'ın sakatlığı, Juventus'un yanı sıra A Milli Takım'ı da yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık iki aylık bir tedavi süreci öngörülmesi nedeniyle genç yıldızın, bu dönemde milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalarda forma giymesi beklenmiyor.

Milli takımın önemli hücum oyuncularından biri olan Kenan Yıldız'ın ne zaman sahalara döneceği, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin seyrine göre netlik kazanacak.

CAN UZUN'DAN KENAN YILDIZ'A MORAL ZİYARETİ

Milli takımın genç futbolcularından Can Uzun'un Kenan Yıldız'ı ziyaret etmesi de dikkat çekti. İki milli oyuncunun birlikte verdiği poz, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda futbolsever tarafından paylaşıldı.

Kenan Yıldız'ın bir an önce sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi beklenirken, Juventus ve A Milli Takım taraftarları yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.