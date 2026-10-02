Kenan Yıldız neden yok, Kenan Yıldız neden oynamıyor, Belçika Türkiye maçında Kenan Yıldız yok mu, yedek mi, kadroda yok mu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bizim Çocuklar'ın Liege'de Belçika karşısında puan arayacağı mücadele öncesinde, hücum hattındaki tercihler de taraftarların gündemine oturdu. Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü'nün sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadığı karşılaşmada, Kenan Yıldız'ın durumu da merak konusu oldu. Avrupa'da gösterdiği performansla dikkat çeken genç futbolcunun sahada olup olmayacağı, sakatlık ya da teknik tercih gibi bir nedenin söz konusu olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Kenan Yıldız Belçika- Türkiye maçında neden yok? Haberimizde konuya ilişkin bilinenleri derledik.

KENAN YILDIZ NEDEN YOK?

Kenan Yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle Belçika- Türkiye maçında forma giyemiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bu milli ara için geçtiğimiz haftalarda açıkladığı UEFA Uluslar A Ligi aday kadrosunda da genç yıldızın adı yer almamıştı. Kenan'ın kadroya çağrılmamasının nedeni, sezon başında geçirdiği ciddi sakatlık.

KENAN YILDIZ YEDEK Mİ?

Hayır. Kenan Yıldız, Belçika maçında yedek kulübesinde de bulunmayacak. Aday kadroya hiç dahil edilmeyen genç futbolcu, tedavi ve rehabilitasyon sürecini sürdürüyor.

KENAN YILDIZ'IN SAKATLIĞI NE?

Kenan Yıldız'ın sol ayağında kırık tespit edildi. Sakatlığın ardından ameliyat masasına yatan milli futbolcu, uzun süreli bir tedavi sürecine girdi. Sezonun hemen başında yaşanan bu talihsiz sakatlık, genç yıldızın hem kulübünde hem de milli takımda forma giymesine engel oldu.

KENAN YILDIZ NE ZAMAN DÖNECEK?

Ameliyat olan Kenan Yıldız'ın 2026 yılının Kasım-Aralık aylarında sahalara dönmesi bekleniyor. Bu takvime göre genç futbolcunun, millilerimizin Uluslar Ligi'ndeki kalan maçlarında forma giyip giyemeyeceği iyileşme sürecinin seyrine bağlı olacak.

JUVENTUS'TA DA SADECE BİR MAÇ OYNADI

Sezon başında sakatlanan Kenan Yıldız, kulübü Juventus ile bu sezon yalnızca bir maçta forma giyebildi. İtalyan devinin önemli isimlerinden biri haline gelen genç yıldızın yokluğu, hem Juventus'ta hem de A Milli Takım'da hissediliyor.

KENAN YILDIZ'IN A MİLLİ TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Kenan Yıldız, A Milli Takım formasıyla bugüne kadar 31 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda toplam 2 bin 162 dakika süre alan genç yıldız, 5 gol ve 4 asistle ay-yıldızlı ekibe önemli katkılar sağladı. Kenan, milli takım kariyerinde yalnızca 4 sarı kart gördü.

MİLLİLERDE EKSİK LİSTESİ UZUN

Belçika karşısında millilerimizde eksik oyuncu sayısı dikkat çekiyor. Kenan Yıldız'ın yanı sıra Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella, bu önemli isimlerin yokluğunda Liege'de farklı bir kadro kurgusuyla sahaya çıkmak zorunda kalacak.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mücadele, 2 Ekim 2026 Cuma günü, yani bugün Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Liege'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. ATV; Digiturk ve D-Smart'ta 25. kanal, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+'ta ise 24. kanal üzerinden izlenebiliyor.