Kenan Yıldız Milli Takım’da neden yok? Kenan Yıldız Belçika maçında neden yok, sakat mı?

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A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde açıklanan aday kadroda Kenan Yıldız'ın yer almaması futbolseverlerin gündemine geldi. Genç futbolcunun milli takım kadrosuna neden çağrılmadığı merak edilirken, Teknik Direktör Sergen Yalçın konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, Kenan Yıldız Milli Takım'da neden yok, Belçika maçında forma giyecek mi? İşte açıklamanın ayrıntıları...

KENAN YILDIZ MİLLİ TAKIM’DA NEDEN YOK?

Kenan Yıldız, A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçları için açıklanan aday kadrosunda yer almadı. A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 6 Kasım 2026'da düzenlediği basın toplantısında genç futbolcunun kadroda bulunmamasının nedenini açıkladı.

Yalçın, Kenan Yıldız'ın sakatlığı bulunmasına rağmen milli takım kampına katılmak istediğini belirtti. Ancak futbolcunun kulübü Juventus'un tedavi sürecinin İtalya'da devam etmesini tercih ettiğini ifade eden Yalçın, bu kararın kabul edildiğini söyledi.

Teknik direktörün açıklamasıyla Kenan Yıldız'ın aday kadroda bulunmamasının tercih kaynaklı olmadığı, sakatlığı ve kulübünün tedavi sürecine ilişkin kararıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

KENAN YILDIZ BELÇİKA MAÇINDA NEDEN YOK?

Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Belçika maçı öncesindeki aday kadrosunda bulunmuyor. Juventus'un futbolcunun tedavisine kulübünde devam etmesini istemesi üzerine genç oyuncunun milli takım kampına katılmaması kararlaştırıldı.

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup kapsamında 12 Kasım 2026 Perşembe günü Belçika ile karşılaşacak. İzmir'de oynanacak mücadele öncesinde açıklanan aday kadroda Kenan Yıldız'ın ismi yer almadı.

KENAN YILDIZ SAKAT MI?

Evet. Sergen Yalçın'ın açıklamasına göre Kenan Yıldız'ın sakatlığı bulunuyor. Milli takım teknik direktörü, oyuncunun sakat olmasına rağmen kampa gelmek istediğini ancak Juventus'un tedavisini kulübünde sürdürmesini tercih ettiğini belirtti.

Öte yandan yapılan açıklamada Kenan Yıldız'ın sakatlığının türü, tedavi sürecinin ne zaman tamamlanacağı veya sahalara dönüş tarihi hakkında kesin bir bilgi paylaşılmadı.

SERGEN YALÇIN'DAN KENAN YILDIZ AÇIKLAMASI

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 6 Kasım 2026 tarihinde düzenlediği basın toplantısında Kenan Yıldız'ın kadroda neden bulunmadığına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kenan, sakat olmasına rağmen Millî Takıma gelmek istedi. Kulübü Juventus tedavi sürecini orada devam ettirmek istedi ve biz de oyuncunun kalabileceğini söyledik."

Yalçın'ın açıklamasıyla Kenan Yıldız'ın milli takım kampına katılmama sürecine ilişkin merak edilen konu açıklığa kavuştu.