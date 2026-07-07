Başarılı oyunculuğu ve televizyon dünyasındaki uzun soluklu kariyeriyle tanınan Kenan İmirzalıoğlu, yeniden gündeme gelmesinin ardından biyografisiyle merak konusu oldu. Oyuncunun yaşı, memleketi, eğitim hayatı ve rol aldığı projeler internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Kenan İmirzalıoğlu kimdir? Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun yaşamı, kariyeri ve rol aldığı yapımlara ilişkin tüm detaylar...

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu, Türk oyuncu, eski manken ve sunucudur. 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde doğdu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde tamamladı. 1997 yılında düzenlenen Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarını kazanarak adını geniş kitlelere duyurdu.

KENAN İMİRZALIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

KENAN İMİRZALIOĞLU NERELİ?

Kenan İmirzalıoğlu, Ankara'nın Bala ilçesi doğumludur. Aslen Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyündendir. Çocukluk yıllarını burada geçiren İmirzalıoğlu, daha sonra eğitim hayatı için İstanbul'a taşındı.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN KARİYERİ

Kenan İmirzalıoğlu, oyunculuk kariyerine 1999 yılında yayınlanan Deli Yürek dizisiyle başladı ve canlandırdığı Yusuf Miroğlu karakteriyle büyük çıkış yakaladı.

Daha sonra Acı Hayat, Ezel, Karadayı, Mehmed: Bir Cihan Fatihi ve Alef gibi yapımlarda başrol oynadı.

Sinema kariyerinde ise Yazı Tura, Kabadayı, Ejder Kapanı, Uzun Hikâye ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü gibi filmlerde rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra televizyon sunuculuğu da yapan Kenan İmirzalıoğlu, uzun yıllardır bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'ın sunuculuğunu üstlenmektedir. Başarılı oyuncu, televizyon, sinema ve dijital platform projelerinde kariyerini sürdürmektedir.