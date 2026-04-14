Kemal Kılıçdaroğlu SON DAKİKA! Kemal Kılıçdaroğlu neden hapis cezası aldı? Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dedi?

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında verilen mahkeme kararı, kamuoyunda geniş bir dikkatle takip ediliyor. Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında açıklanan hüküm, yalnızca hukuki değil aynı zamanda siyasi boyutlarıyla da tartışma yarattı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu neden hapis cezası aldı? Detaylar...

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Bu gelişme, kısa sürede siyaset gündeminin en önemli başlıklarından biri haline geldi.

Kararın duyurulmasının ardından gözler, hukuki sürecin devamına çevrildi. Verilen cezanın kesinleşip kesinleşmeyeceği ve bir üst mahkemeye taşınıp taşınmayacağı önümüzdeki sürecin belirleyici unsurları arasında yer alıyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Mahkeme kararının temelinde, Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamaların “Cumhurbaşkanı’na hakaret” kapsamında değerlendirilmesi bulunuyor. Dava, daha önce “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlamasıyla açılmış ve bu çerçevede ilerlemişti.

Yaklaşık iki yıl önce aynı dosya kapsamında savunmasını Ankara’da talimat yoluyla veren Kılıçdaroğlu, sözlerinden dolayı pişman olmadığını açıkça ifade etmişti. Savunmasında hayatı boyunca dürüst bir şekilde çalıştığını, çocuklarını helal kazançla büyüttüğünü ve kamu görevlerinde önemli sorumluluklar üstlendiğini dile getirdi.

Ayrıca savunmasında, yönettiği bütçelerde her zaman “fakir fukaranın hakkını gözettiğini” vurgulayan Kılıçdaroğlu, milletine ve devletine bağlılığını koruduğunu, sadakatten ayrılmadığını ifade etti. Bu açıklamalar kamuoyunda geniş yankı bulsa da mahkeme, söz konusu ifadeleri suç unsuru kapsamında değerlendirerek hapis cezasına hükmetti.