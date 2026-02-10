Ankara Keçiören'de meydana gelen aile katliamı, hem bölgeyi hem de Türkiye'yi derinden sarstı. Cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz, önce annesi ve 8 yaşındaki kızını öldürdü, ardından cesetleri aracına yükleyip boşanma aşamasındaki eşinin evine gitti. Kurye kılığında kapıyı çalarak eski eşini de öldüren Cengiz, aynı silahla yaşamına son verdi. Keçiören'de cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz kimdir? Eski eşini, kızını ve annesini öldüren Recep Cengiz kimdir? Detaylar...

KEÇİÖREN'DE CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN RECEP CENGİZ KİMDİR?

Recep Cengiz, Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde 2026'nın ilk aylarında korkunç bir aile katliamına imza atan 35 yaşındaki kişidir. Aralık 2025'te cezaevinden izinli olarak çıkan Cengiz, akşam saatlerinde ilk olarak annesi ve kızının bulunduğu eve gitti ve burada bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi Azize Cengiz ile yanında bulunan ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz'i silahla vurdu. Bu bölüm, olayın başlangıç noktasını oluşturmaktadır.

Olayın ayrıntılarına bakıldığında, Cengiz'in bu iki kişiyi öldürdükten sonra cesetlerini 35 ASA 769 plakalı hafif ticari aracının bagajına yerleştirdiği, ardından aynı mahallede yaşayan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'in evine yöneldiği bildirildi.

ESKİ EŞİNİ, KIZINI VE ANNESİNİ ÖLDÜREN RECEP CENGİZ KİMDİR?

Recep Cengiz, annesi ve kızını öldürdükten sonra cesetleri araca koydu ve aynı mahallede yaşayan boşanma aşamasındaki eski eşi Beyzanur Uçan Cengiz'in evine gitti. Burada, kapının açılmayacağı endişesiyle kendisini kurye gibi göstererek başında motosiklet kaskı ile zile bastığı, kapıyı açan eski eşini de tabancayla vurarak öldürdüğü bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırgan kapıyı çaldıktan kısa süre sonra evden silah sesleri yükseldi. Olay yerinde yapılan incelemede, Recep Cengiz'in aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Olay, Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi 384'üncü Sokak'ta akşam saatlerinde gerçekleşti. İlk ihbarların ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Cenazeler, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından adli tıp kurumuna götürüldü.