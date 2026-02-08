Haberler

Keçiören Belediye Başkanı neden istifa etti Mesut Özarslan hangi partiye geçti?

Keçiören Belediye Başkanı neden istifa etti Mesut Özarslan hangi partiye geçti?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifa ettiği ve parti değişikliği yaptığı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. "Keçiören Belediye Başkanı neden istifa etti, Mesut Özarslan hangi partiye geçti?" soruları kamuoyunda merak konusu olurken, konuya ilişkin resmi açıklamalar ve siyasi kulislerde konuşulan detaylar yakından takip ediliyor.

Ankara siyasetinde dikkat çeken gelişme sonrası gözler Keçiören'e çevrildi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifa ettiği ve yeni bir partiye geçtiği iddiaları sosyal medyada hızla yayılırken, "Mesut Özarslan neden istifa etti, hangi partiye geçti?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasına girdi.

CHP'DE ŞOK İSTİFA: MESUT ÖZARSLAN PARTİDEN AYRILDI

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Özarslan, istifasının gerekçelerini sert ifadelerle paylaştı ve parti içindeki bazı kliklerin kendisine yönelik sistemli bir algı ve dedikodu faaliyeti yürüttüğünü öne sürdü.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE TEPKİ GÖSTERDİ

Özarslan, yaptığı açıklamada Keçiören halkına hizmet etme önceliğini vurgularken, CHP içerisinde bazı odaklar tarafından itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirtti. "Halka hizmet Hakka hizmettir" anlayışı ile hareket ettiğini söyleyen Özarslan, parti içi mesajlarda ailevi değerlerinin ve kişisel itibarının hedef alındığını ifade etti.

BASKI, DEDİKODU VE İFTİRALARLA MÜCADELE

Başkan Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajlarda hakaret, tehdit ve iftiralar bulunduğunu açıklayarak, "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi?" sorusunu kamuoyuna yöneltti. Bu süreç, Özarslan'ın partide çalışmasını sürdüremeyeceği kanaatine varmasına yol açtı.

MANSUR YAVAŞ VE DİĞER BELEDİYE BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR

Özarslan, istifasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer belediye başkanlarına emekleri için teşekkür etti. Hizmet odaklı siyasetin kırıcı parti içi üslup ve gerilimlere kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı.

PARTİ İÇİN ALINAN KARARLARA UYARIDA BULUNDU

Başkan, CHP içindeki kliklerin ve yapılan haksızlıkların unutulmaması gerektiğini belirterek, parti arkadaşlarına vicdani ve ahlaki duruş çağrısında bulundu. "Dava İnsanlık Davasıdır" mesajı ile yola çıktığı idealleri hatırlattı ve ilçeye hizmet etme kararlılığını yineledi.

KEÇİÖREN'E HİZMET ÖNCELİĞİ SÜRECEK

Özarslan, parti ayrımı gözetmeksizin Keçiören için çalışmalarına devam edeceğini belirtti. İlçedeki sorunlara odaklanacağını ve hemşehrilerinin emanetine sahip çıkacağını vurguladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi

CHP'yi sarsan istifa sonrası gözler ona çevrildi!
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı

İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu

Ramazan öncesi fahiş zam yapılmıştı! Yarından itibaren yasaklanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! TÜVTÜRK'ten yeni karar
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı

Çarşafla ilgili yaptığı çirkin paylaşım başını belaya soktu
Vegan kadın Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın

Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! TÜVTÜRK'ten yeni karar
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler

Pınar Altuğ'dan "cenaze" tartışmasının ateşini harlayacak sözler
Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star kadrosunda

Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star kadrosunda