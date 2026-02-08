Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye mi geçecek?

Ankara siyasetinde bomba etkisi yaratan gelişmede Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa ederek gündemin zirvesine oturdu; siyasette " Ak Parti'ye geçiş" iddiaları Ankara kulislerini çalkalamaya devam ediyor. Gazeteci kaynakları, Özarslan'ın Çarşamba günü Ak Parti'ye katılabileceğini belirtse de, konu hakkında resmi bir onay henüz gelmedi.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI MESUT ÖZARSLAN AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ciddi iddialarda bulunmasının ardından partiden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP saflarında artık görev yapamayacağını belirten Özarslan, önceliğinin ilçeye hizmet etmek olduğunu vurguladı.

ÖZARSLAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT SÖZLER

Mesut Özarslan, istifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert eleştiriler yöneltti. Özarslan, "Bir genel başkan belediye başkanına küfür eder mi? Aile değerlerini hedef alıp hakaret eder mi? Ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?" ifadelerini kullandı. Özarslan, mesajlarda ailesine yönelik hakaretlerin yer aldığını belirterek, enerjisini ilçesinin sorunlarına odaklamak istediğini söyledi.

AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

Özarslan, CNN Türk canlı yayınına katılarak yöneltilen " Ak Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi. Başkan, "Şu an öyle bir durum söz konusu değil. AK Parti olur, MHP olur, bilemem. Belki bağımsız hizmet ederiz, bilemem. Konumuz bu değil" ifadelerini kullandı ve Özgür Özel'e de cevap verme çağrısında bulundu.

CHP'DEN PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Özarslan'ın istifasının ardından Keçiören Belediyesi'nden diğer isimler de CHP'den ayrıldığını açıkladı. Meclis Üyesi Azra Ceylan Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Bedirhanoğlu ile Meclis Üyesi Cihan Ayhan partiden istifa etti.

MANSUR YAVAŞ'TAN TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mesut Özarslan'ın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu karar asla kabul edilemez. Siyaset geçicidir, makamlar gelir geçer. Ama bazı kararlar hafızalara kazınır" ifadelerini kullandı.

KULİSLERDE AK PARTİ İDDİALARI

Özarslan'ın AK Parti saflarına katılacağı iddiaları uzun süredir kulislerde konuşuluyordu. Gazeteci ve AK Partili isimler, Özarslan'ın çarşamba günü AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü ve Cumhurbaşkanı'nın da bu süreçte ikna edildiğini belirtti.