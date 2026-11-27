KDV son ödeme günü ne zaman sorusu, ay sonu yaklaşırken mükellefler ve mali müşavirler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Aylık KDV mükellefleri, bir önceki aya ait vergiyi izleyen ayın 28'ine kadar ödüyor. Ekim 2026 dönemine ait KDV'nin son ödeme tarihi normalde 28 Kasım olacaktı. Ancak 28 Kasım 2026'nın cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle son ödeme günü 30 Kasım 2026 Pazartesi oldu.

KDV SON ÖDEME GÜNÜ NE ZAMAN?

Ekim 2026 dönemine ait Katma Değer Vergisi'nin son ödeme günü 30 Kasım 2026 Pazartesi. KDV ödemesinin süresi, normal şartlarda vergilendirme dönemini izleyen ayın 28'inci günü akşamı sona eriyor. Son günün hafta sonuna ya da resmi tatile denk gelmesi durumunda süre, takip eden ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar uzuyor. Bu ay 28 Kasım cumartesiye denk geldiği için ödemeler 30 Kasım Pazartesi gününe kadar yapılabilecek.

KASIM AYINDA HANGİ ÖDEMELERİN SON GÜNÜ 30 KASIM?

Kasım ayı vergi takvimine göre 30 Kasım 2026 Pazartesi, yalnızca KDV için değil birçok ödeme için de son gün olarak öne çıkıyor. Ekim 2026 dönemine ait KDV, muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilen vergiler ile damga vergisinin ödemeleri de bu tarihe kadar yapılabilecek. SGK prim ödemeleri ve e-Defter berat yüklemeleri için de son gün 30 Kasım olarak takvimde yer alıyor.

KDV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

KDV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet vergi dairesi üzerinden, e-Devlet kapısı aracılığıyla, anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık kanallarından ya da banka şubelerinden yapılabiliyor. Mükellefler ödemelerini kredi kartıyla da gerçekleştirebiliyor. Ödeme yapılırken vergi kimlik numarası, vergi türü ve dönem bilgisinin doğru seçilmesi gerekiyor.

KDV GEÇ ÖDENİRSE NE OLUR?

KDV'nin süresinde ödenmemesi durumunda, vadeden sonraki her ay ve ay kesirleri için gecikme zammı uygulanıyor. Gecikme zammı, ödenmeyen vergi tutarı üzerinden hesaplanarak borca ekleniyor. Beyannamenin süresinde verilmemesi ise usulsüzlük cezası gibi ek yaptırımlara yol açabiliyor. Bu nedenle mükelleflerin beyan ve ödeme işlemlerini son güne bırakmadan tamamlaması öneriliyor.

KASIM 2026 DÖNEMİ KDV NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kasım 2026 dönemine ait KDV'nin son ödeme günü ise 28 Aralık 2026 Pazartesi olacak. Bu tarih hafta içine denk geldiği için herhangi bir kayma yaşanmayacak.