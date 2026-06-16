Türkiye iş ve inşaat makineleri sektörünün önemli isimlerinden biri olan, APA Makina Sanayi’nin kurucusu ve sahibi Mehmet Kazım Apa’nın vefatı iş dünyasında geniş yankı uyandırdı. Adana doğumlu iş insanı, sektördeki yarım asrı aşan tecrübesi, uluslararası marka iş birlikleri ve inşaat makineleri alanındaki güçlü geçmişiyle tanınıyordu. Peki, Kazım Apa kimdir, ne iş yapıyor? Ayşe Arman'ın eniştesi Kazım Apa neden öldü? Detaylar...

AYŞE ARMAN'IN ENİŞTESİ KAZIM APA KİMDİR?

Mehmet Kazım Apa, 1964 yılında Adana’da dünyaya geldi. Babasının müteahhit olması nedeniyle çocukluk yıllarından itibaren inşaat ve iş makineleri dünyasıyla iç içe büyüdü. Küçük yaşlarda makinelere duyduğu ilgiyle dikkat çeken Apa, eğitim hayatına Tarsus Amerikan Koleji’nde başladı ve ardından Hacettepe Üniversitesi’nden mezun oldu.

İş hayatına 1987 yılında ailesinin mesleğini sürdürerek adım atan Kazım Apa, 1990 yılından itibaren tamamen iş ve inşaat makineleri sektörüne odaklandı. Zaman içinde sektörde önemli bir konuma gelen Apa, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda bilinen projelere ve iş birliklerine imza attı. Sektörde “duayen isim” olarak anılmasının temelinde uzun yıllara yayılan tecrübesi ve kurumsal katkıları yer aldı.

KAZIM APA NE İŞ YAPIYOR?

Kazım Apa, APA Makina Sanayi’nin kurucusu ve yöneticisi olarak iş ve inşaat makineleri sektöründe faaliyet gösteriyordu. Şirketi, özellikle iş makineleri tedariki, satış ve bayi ağı yönetimi gibi alanlarda etkin rol üstleniyordu.

Apa’nın iş hayatındaki en önemli özelliklerinden biri, yalnızca bir şirket yöneticisi olması değil, aynı zamanda sektörün gelişimine yön veren isimlerden biri olarak kabul edilmesiydi. JCB markasıyla uzun yıllar süren bayilik ilişkisi, onun sektördeki bilinirliğini artıran en önemli unsurlar arasında yer aldı. 2005 yılından itibaren müteahhitlik alanında da faaliyet göstermeye başlayan Apa, yurt dışında çeşitli projelerde de görev aldı.

KAZIM APA NEDEN ÖLDÜ?

Kazım Apa’nın vefatıyla ilgili paylaşılan bilgilere göre, Türkiye iş ve inşaat makineleri sektörünün önemli isimlerinden biri olan Apa’nın hayatını kaybettiği duyuruldu. Ailesi ve yakın çevresi tarafından yapılan bilgilendirmelerde, cenaze töreninin Adana’da gerçekleştirileceği belirtildi.

KAZIM APA KAÇ YAŞINDAYDI?

1964 yılında Adana’da doğan Mehmet Kazım Apa, hayatını kaybettiğinde 61 yaşındaydı.