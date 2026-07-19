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Kayserispor Pendikspor maçı hangi kanalda, Kayserispor Pendikspor nereden CANLI izlenir?

Kayserispor Pendikspor maçı hangi kanalda, Kayserispor Pendikspor nereden CANLI izlenir?
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Kayserispor Pendikspor maçı hangi kanalda, Kayserispor Pendikspor nereden CANLI izlenir? Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren iki takımın karşı karşıya geleceği hazırlık maçı öncesinde futbolseverler yayın bilgilerini araştırıyor. Kayserispor ile Pendikspor arasındaki mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve internetten nereden izlenebileceğini merak ediyor.

"Kayseri spor Pendik spor maçı hangi kanalda, Kayseri spor Pendik spor nereden CANLI izlenir?" sorusu, hazırlık karşılaşmasını kaçırmak istemeyen futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri, yayıncı platformu ve izleme seçenekleri en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

KAYSERİSPOR PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, KAYSERİSPOR PENDİKSPOR NEREDEN CANLI İZLENİR?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayseri spor ile Pendik spor, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler ise "Kayseri spor Pendik spor maçı hangi kanalda?", "Kayseri spor Pendik spor nereden canlı izlenir?" ve "Maç saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte hazırlık karşılaşmasının yayın bilgileri ve maçın detayları...

KAYSERİSPOR PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayseri spor ile Pendik spor arasında oynanacak hazırlık karşılaşması için herhangi bir canlı yayın bulunmuyor. Mücadele, televizyon kanalları veya dijital platformlar üzerinden canlı olarak yayınlanmayacak.

KAYSERİSPOR PENDİKSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Kayserispor-Pendik spor hazırlık maçını canlı olarak izlemek isteyen taraftarlar için resmi bir yayın platformu bulunmuyor. Karşılaşma televizyon veya internet üzerinden canlı yayınlanmayacağı için maçın gelişmeleri kulüplerin resmi sosyal medya hesapları ve spor haber platformları üzerinden takip edilebilecek.

KAYSERİSPOR PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor ile Pendikspor arasındaki hazırlık maçı 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 17.30 olarak açıklandı.

KAYSERİSPOR PENDİKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık mücadelesine Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Stadyumu ev sahipliği yapacak. İki ekip de yeni sezon öncesinde son durumlarını görmek ve teknik heyetlerin oyuncu performanslarını değerlendirmesi açısından önemli bir prova niteliği taşıyan karşılaşmada sahaya çıkacak.

İKİ TAKIM DA YENİ SEZON ÖNCESİ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Hem Kayserispor hem de Pendikspor, yeni sezon öncesinde hazırlık kampı kapsamında oynayacakları karşılaşmalarla eksiklerini görmeyi hedefliyor. Teknik direktörlerin farklı oyuncu kombinasyonlarını denemesi beklenen mücadele, iki takım için de sezon öncesi önemli bir test niteliği taşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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