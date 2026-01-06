Kayseri okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

6 Ocak Salı günü Kayseri'deki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklama bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Kayseri'de de okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi almak için Kayseri Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları takip edilebilir.

6 OCAK KAYSERİ HAVA DURUMU

Meteorolojiden Kritik Uyarı: Sıcaklıklar Aniden Düşüyor, Şiddetli Yağış Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son verilere göre, bölge genelinde hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarında ani ve sert bir düşüş yaşanacak. Haftaya mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla başlayan bölge, cuma günü dondurucu soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Hafta Başı: Bahar Havası Devam Ediyor

Haftanın ilk günlerinde gökyüzü parçalı bulutlu bir seyir izlerken sıcaklıklar bahar değerlerinde kalmaya devam ediyor:

• 06 Ocak Salı: En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek 20°C.

• 07 Ocak Çarşamba: Termometrelerin 21°C'ye kadar yükselmesi beklenirken, yer yer sağanak yağış geçişleri görülebilir.

Cuma Gününe Dikkat: Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşecek!

Haftanın en kritik hava değişimi cuma günü yaşanacak. Perşembe günü 16°C seviyelerinde seyreden sıcaklık, cuma günü sert bir düşüşle gündüz en yüksek 7°C'ye, gece ise 4°C'ye kadar gerileyecek. Kuvvetli sağanak yağışla birlikte nem oranının %96'ya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Hafta Sonu: Dondurucu Sabahlar

10 Ocak Cumartesi günü yağışların bölgeyi terk etmesiyle güneş yeniden yüzünü gösterecek olsa da, soğuk hava etkisini hissettirmeye devam edecek. Gece sıcaklığının 1°C'ye kadar düşmesiyle haftanın en soğuk sabahına uyanılacak.

2 OCAK CUMA KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.