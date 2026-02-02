Haberler

Kayseri okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kayseri okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Kayseri'de okullar tatil mi sorusu 3 Şubat Salı günü öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle "Kayseri'de bugün okul var mı?" sorusu gündeme gelirken, gözler Kayseri Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi.

3 Şubat Salı Kayseri okullar tatil mi, Kayseri'de okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Kayseri Valiliği'nin kar tatili kararıyla ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KAYSERİ HAVA DURUMU
KAYSERİ

3 Şubat Salı Kayseri'de Salı günü hafif kar sağanakları görülecek. Hava sıcaklığı gündüz 1°C iken gece -5°C'ye kadar düşecek.

4 Şubat Çarşamba Çarşamba günü hava açıyor ve güneşli bir gökyüzü bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 3°C, gece ise dondurucu soğukla -6°C ölçülecek.

5 Şubat Perşembe Perşembe günü Kayseri genelinde sıcaklık artışı yaşanacak. Az bulutlu bir havada gündüz termometreler 11°C'yi, gece ise 0°C'yi gösterecek.

6 Şubat Cuma Cuma günü çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıkların gündüz 10°C, gece ise 1°C civarında kalması tahmin ediliyor.

Kayseri okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

500

