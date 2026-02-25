Haberler

Kayseri okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Kayseri'de okullar tatil mi sorusu 26 Şubat Perşembe günü öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle "Kayseri'de bugün okul var mı?" sorusu gündeme gelirken, gözler Kayseri Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi.

26 Şubat Perşembe Kayseri okullar tatil mi, Kayseri'de okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Kayseri Valiliği'nin kar tatili kararıyla ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KAYSERİ HAVA DURUMU

Kayseri'de Kar Yağışı ve Dondurucu Ayaz Kapıda

Kayseri genelinde kış mevsiminin sert yüzü perşembe gününden itibaren kendini iyice hissettirecek. Şehir merkezinde kar yağışı beklenirken, Erciyes Dağı ve yüksek kesimlerde yoğun tipiye karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.

26 Şubat Perşembe: Kar Yağışı Başlıyor

Perşembe günü Kayseri'de gökyüzü tamamen bulutlarla kaplanacak ve günün ilk saatlerinden itibaren kar sağanakları şehri etkisi altına alacak.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -4°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali gün içinde %55 seviyelerinde. Kuzeyden esecek sert rüzgar (saatte 15-20 km) nedeniyle hissedilen sıcaklık gün boyu sıfırın altında kalacak.

27 Şubat Cuma: Şiddetli Ayaz ve Buzlanma

Haftanın son iş gününde kar yağışı yerini parçalı bulutlu ancak çok daha dondurucu bir havaya bırakıyor. Cuma günü Kayseri adeta buz kesecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -10°C

• Detay: Yağış ihtimali %15'e düşerken, gökyüzünün açılmasıyla birlikte dondurucu "Sibirya soğukları" etkili olacak. Gece saatlerinde termometrelerin çift haneli eksi değerlere düşmesi bekleniyor.

Kayserililere Önemli Uyarı: Gece saatlerinde beklenen -10°C ve üzerindeki soğuklar nedeniyle su sayaçlarının donma riskine karşı korunması gerekmektedir. Ayrıca kar yağışı sonrası oluşacak gizli buzlanma nedeniyle Kayseri-Sivas ve Kayseri-Niğde kara yollarında sürücülerin azami dikkat göstermesi tavsiye edilir.

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

