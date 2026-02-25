Haberler

Kayseri okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kayseri okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Kayseri'de okullar tatil mi sorusu 25 Şubat Çarşamba günü öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle "Kayseri'de bugün okul var mı?" sorusu gündeme gelirken, gözler Kayseri Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi.

25 Şubat Çarşamba Kayseri okullar tatil mi, Kayseri'de okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Kayseri Valiliği'nin kar tatili kararıyla ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KAYSERİ HAVA DURUMU

Kayseri'de 25 Şubat Çarşamba günü gündüz saatlerinde yağış bekleniyor; hafta boyunca soğuk ve bulutlu hava hakim olacak. Meteorolojik modellere göre gündüz sıcaklığın yaklaşık 6?°C, gece ise 0?°C civarında olması tahmin ediliyor.

Hava Durumu Özeti:

• Yağmur / yağışlı bulutlu bir gün — kar yağışı ihtimali özellikle yüksek bölgelerde artabilir.

• Gündüz sıcaklıklar serin (5?°C ile 6?°C arası), gece 0?°C civarında seyredecek.

• Soğuk ve karlı şartlar bu hafta boyunca devam edebilir; özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riski bulunuyor.

Hava koşullarına göre öneriler:

• Dışarıda uzun süre kalacaksanız sıcak tutan kıyafetler tercih edin.

• Sabah ve akşam saatlerinde yollarda donma ve buzlanma olabileceğini unutmayın.

• Gün içi bulutlu ve yağışlı görünüm şehir genelinde etkili olacak.

Kayseri okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

25 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
