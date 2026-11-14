Kayseri elektrik kesintisi! Kayseri'de elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri ve Civarı Elektrik (KCETAŞ), Kayseri'nin bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım ve şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle 14 Kasım Cumartesi günü 6 ilçede elektrikler belirli saatlerde kesilecek.
Kesinti programının açıklanmasının ardından " Kayseri'de elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Kayseri elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.
KAYSERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
Kayseri ve Civarı Elektrik (KCETAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Melikgazi, Kocasinan, İncesu, Özvatan, Sarız, Akkışla.
MELİKGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-15.30: Köşk, Bağpınar
09.00-16.00: Mimarsinan
KOCASİNAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-12.00: Oymaağaç, Molu, Sümer Yeni, Boğazköprü
İNCESU ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-17.00: Kızılören
ÖZVATAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-17.30: Cumhuriyet
SARIZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-17.00: Damızlık, Çavdar, Avşarobası
AKKIŞLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
11.00-17.00: Kululu
KAYSERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM
15 Kasım Pazar günü için Kayseri'de yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Yeni bir kesinti programı açıklanması halinde liste güncellenecek.
KAYSERİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Kayseri'de planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.
KAYSERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?
Kayseri için planlı elektrik kesintileri, Kayseri ve Civarı Elektrik (KCETAŞ) resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.