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Kayseri deprem mi oldu, Kayseri’de kaç şiddetinde deprem oldu, 16 Haziran Salı bugün kaç defa deprem oldu?

Kayseri deprem mi oldu, Kayseri’de kaç şiddetinde deprem oldu, 16 Haziran Salı bugün kaç defa deprem oldu?
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Kayseri’de deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilirken, 16 Haziran Salı günü yaşanan sarsıntılar araştırılıyor. “Kayseri’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu?” soruları gündemdeki yerini korurken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre bölgede gün içinde meydana gelen depremler yakından takip ediliyor.

Son dakika deprem haberleri Kayseri’de yaşayan vatandaşların odağında yer alıyor. 16 Haziran Salı günü Kayseri’de kaç kez deprem olduğu ve depremlerin büyüklüğü araştırılırken, resmi kurumların açıkladığı son sismik hareketler bölgedeki son durumu ortaya koyuyor.

KAYSERİ PINARBAŞI’NDA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, 15 Haziran 2026 günü saat 20:42’de kaydedilirken, deprem kısa süreli panik oluşturdu. Afad, yaşanan depreme ilişkin verileri sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

AFAD DEPREMİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 3.9 (Ml) olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi olarak belirlenirken, yerin 18.09 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE TEKNİK VERİLER

AFAD’ın paylaştığı verilere göre depremin teknik detayları şu şekilde açıklandı:

Büyüklük: 3.9 (Ml)

Yer: Pınarbaşı (Kayseri)

Tarih: 2026-06-15

Saat: 20:42:02 TSİ

Enlem: 38.7525 N

Boylam: 36.54778 E

Derinlik: 18.09 km

BÖLGEDE DURUM YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Depremin ardından bölgede herhangi bir olumsuz ihbarın olup olmadığına dair çalışmalar sürerken, AFAD ve ilgili ekipler gelişmeleri yakından takip ediyor. İlk belirlemelere göre deprem sonrası ciddi bir hasar bilgisi paylaşılmadı.

Son depremler:

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