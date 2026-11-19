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İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'nda görevlendirilmek üzere 60 kaymakam adayı alacak. Adayların 2025 veya 2026 yıllarında yapılan KPSS'de KPSSP32 puan türünden en az 70 puan almış olması ve 1 Ocak 2027 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Ön başvurular 1-7 Aralık 2026 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak, nihai başvurular ise 16-21 Aralık 2026 tarihlerinde yapılacak. Kaymakam adaylığı yazılı sınavı 31 Ocak 2027'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Kaymakamlık sınav ilanı yayınlandı mı, başvuru şartları neler, hangi bölümler başvurabilir, sınav ne zaman yapılacak ve sınav ücreti ne kadar soruları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte kaymakam adaylığı alımına ilişkin tüm detaylar.

KAYMAKAMLIK SINAV İLANI YAYINLANDI MI?

Evet, kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 60 kaymakam adayı alacağını duyurdu.

KAYMAKAMLIK ALIMI NE ZAMAN?

Kaymakam adaylığı alımına ilişkin takvim şöyle:

Ön başvuru: 1-7 Aralık 2026

Ön başvuru ücreti ödeme: 1-8 Aralık 2026

Nihai başvuru: 16-21 Aralık 2026

Sınav ücreti ödeme: 16-22 Aralık 2026

Geç başvuru günü: 29 Aralık 2026

Yazılı sınav: 31 Ocak 2027

KAYMAKAMLIK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kaymakam adaylığı sınavına başvuracak adaylarda aranan şartlar şöyle:

Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak

Ya da bu bölümlerden herhangi birinin müfredatındaki derslerin en az yüzde 80'ine sahip başka bir bölümden mezun olmak

1 Ocak 2027 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1992 ve sonrasında doğanlar)

Askerlikle ilişiği bulunmamak

2025 veya 2026 KPSS'de KPSSP32 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği'ndeki şartları taşımak

MÜHENDİSLİK MEZUNLARI KAYMAKAM OLABİLİR Mİ?

Evet, belirli şartlarla. Mühendislik fakültelerinin yanı sıra tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım ile psikoloji bölümlerinden mezun olan adaylar da başvurabiliyor. Bu adayların uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye veya iktisat alanlarından birinde tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olması gerekiyor.

Belirtilen bölümlerden mezun olmayan adayların ise Yükseköğretim Kurulu'ndan alacakları eşdeğerlik belgesini mülakat aşamasında İçişleri Bakanlığı'na sunması gerekiyor.

KAYMAKAMLIK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ön başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi ais.osym.gov.tr, ÖSYM'nin mobil uygulamaları ya da ÖSYM başvuru merkezleri üzerinden yapılacak. Adayların KPSS puanları ön başvuru sırasında ÖSYM tarafından kontrol edilecek. Puan şartını taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek.

Ön başvuru ücreti 170 TL olarak belirlendi. Ücretin 1-8 Aralık 2026 tarihleri arasında yatırılması gerekiyor. Ücreti yatırılmayan ön başvurular işleme alınmayacak.

KAÇ ADAY SINAVA GİREBİLECEK?

Ön başvuru yapan adaylar, KPSS puanlarına göre yüksekten düşüğe sıralanacak. Alınacak 60 kadronun en fazla 20 katı olan 1.200 aday nihai başvuru yapma hakkı kazanacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da listeye dahil edilecek. Ön başvuru sonuçları ais.osym.gov.tr üzerinden duyurulacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Kaymakam adaylığı yazılı sınavı, 31 Ocak 2027 tarihinde Ankara Çankaya sınav merkezinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI KAÇ SORU?

Sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve cevaplama süresi 165 dakika olacak. Sınav iki testten oluşacak:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (38 soru): Türkçe (20), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (5), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (8), Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (5)

Alan Bilgisi Testi (82 soru): Anayasa Hukuku (20), İdare Hukuku (22), Türkiye'nin İdari Yapısı (16), Türkiye'de Mahalli İdareler (13), Ekonomi (11)

KAYMAKAMLIK SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Ham puanlar, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak hesaplanacak. Adayların 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alması gerekiyor. 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından, kadro sayısının 4 katı olan 240 aday mülakata çağrılacak. 240. adayla aynı puanı alan adaylar da mülakata katılabilecek. Yedek liste ilan edilmeyecek.

Mülakat tarihleri ve istenecek belgeler, İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi icisleri.gov.tr üzerinden duyurulacak.

KAYMAKAMLIK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Kaymakam adaylığı sınav ücreti 2.500 TL olarak belirlendi. Ücret, 16-22 Aralık 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin sanalpos.osym.gov.tr adresinden kredi kartı ya da banka kartıyla yatırılacak. Geç başvuru gününde başvuran adaylar ücreti yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün yatıracak. Yatırılan ücret iade edilmeyecek.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde ÖSYM'ye "Genel Amaçlı Dilekçe" ile başvurabilecek. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içinde yapılabilecek.