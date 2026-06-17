KAYMAKAM DEĞİŞİKLİĞİ: Resmi Gazete kaymakam kararnamesi atamalarında kimler var? (PDF İSİM LİSTESİ)
Türkiye’nin mülki idare yapısında önemli değişiklikler içeren Resmi Gazete kaymakam değişikliği kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Resmi Gazete kaymakam kararnamesi atamalarında kimler var? Kaymakam değişikliği isim listesi haberimizde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında, Resmi Gazete’de kaymakam ve vali yardımcısı değişiklikleri kamuoyuna duyuruldu. Toplamda 430 mülki idare amirini kapsayan düzenleme ile Türkiye genelinde önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Peki, Resmi Gazete kaymakam kararnamesi atamalarında kimler var? Detaylar haberimizde.
RESMİ GAZETE KAYMAKAM DEĞİŞİKLİĞİ
Kararname doğrultusunda 208 kaymakam farklı ilçelere atanırken, 83 kaymakam vali yardımcılığı görevine yükseltildi. Ayrıca 78 vali yardımcısının görev yeri değiştirildi ve 33 vali yardımcısı kaymakam olarak görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında da çok sayıda idari atama yapıldı.
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KAYMAKAM KARARNAMESİNDE KİMLER VAR? (İSİM LİSTESİ)
Aşağıda, Resmi Gazete’de yayımlanan kararname kapsamında görev yeri değişen ve yeni görevlere atanan isimler yer almaktadır:
İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı Atamaları
Ahmet Başer › Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Çiftçiler › Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Tekin Dundar › Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Namık Kemal Nazlı › Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri
Selçuk Yosunkaya › Sivil Toplumla İlişkiler Dairesi Başkanı
Mustafa Akın › İller İdaresi Genel Müdürlüğü Dairesi Başkanı
Muhammet Tugay › Personel Genel Müdürlüğü Dairesi Başkanı
Buğra Karadağ › Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
Erdem Karanfil › Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Şube Müdürü
Ahmet Salih Poçanoğlu › Eğitim Dairesi Şube Müdürü
Muhammed Yılmaz › Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü
Mehmet Sadık Kılıç › Nüfus ve Vatandaşlık Şube Müdürü
Muhammed Enes İpek › İller İdaresi Şube Müdürü
Muhammed Öztaş › Nüfus ve Vatandaşlık Şube Müdürü
Mehmet Can İrdelp › Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürü
Hamza Özbilgi › İller İdaresi Şube Müdürü
Cihat Abukan › İller İdaresi Şube Müdürü
Tayyar Emre Mahmutoğlu › Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü
İSTANBUL GÖREVLENDİRMELERİ
İstanbul özelinde yapılan atamalar kapsamında birçok ilçede kaymakam değişikliği gerçekleşti:
Uğur Bulut › İstanbul Adalar Kaymakamı
Ömer Bilgin › İstanbul Çekmeköy Kaymakamı
Mehmet Akçay › İstanbul Maltepe Kaymakamı
Ercan Arslan › İstanbul Ataşehir Kaymakamı
Murat Eren › İstanbul Silivri Kaymakamı
Ayhan Terzi › İstanbul Güngören Kaymakamı
Vali yardımcılığı düzeyinde ise:
Bekir Dınkırcı › İstanbul Vali Yardımcısı
Avni Kula › İstanbul Vali Yardımcısı
Erhan Günay › İstanbul Vali Yardımcısı
Suat Seyitoğlu › İstanbul Vali Yardımcısı
Sıdkı Zehin › İstanbul Vali Yardımcısı
Ayrıca bazı vali yardımcıları farklı illere görevlendirildi:
Abdurrahman İnan › Trabzon Vali Yardımcısı
Mehmet Hüseyin Nail Anlar › Sakarya Vali Yardımcısı
Halil Avşar › Antalya Vali Yardımcısı
ANKARA GÖREVLENDİRMELER
Başkent Ankara’da da kapsamlı idari değişiklikler yapıldı:
Gürkan Demirkale › Ankara Vali Yardımcısı
Turgay Hakan Bilgin › Ankara Vali Yardımcısı
Hüseyin Çam › Ankara Vali Yardımcısı
Nur Sevinç Özbek Çakaş › Ankara Vali Yardımcısı
Mehmet Soğukpınar › Ankara Keçiören Kaymakamlığı
Mustafa Kutlu › Ankara Ayaş Kaymakamlığı
İZMİR GÖREVLENDİRMELERİ
İzmir’de çok sayıda ilçede kaymakam değişimi gerçekleşti:
Metin Arslanbaş › İzmir Dikili Kaymakamı
Hasan Yaman › İzmir Bergama Kaymakamı
Engin Aksakal › İzmir Bayraklı Kaymakamı
Okan Daştan › İzmir Kemalpaşa Kaymakamı
Mesut Yakuta › İzmir Tire Kaymakamı
Murat Karaloğlu › İzmir Menderes Kaymakamı
İbrahim Süha Karaboran › İzmir Vali Yardımcısı
BURSA GÖREVLENDİRMELER
Bursa’da Osmangazi, İnegöl ve Kestel ilçeleri başta olmak üzere önemli görev değişiklikleri yapıldı:
Bahri Tiryaki › Bursa Osmangazi Kaymakamı
Ayhan Akpay › Bursa İnegöl Kaymakamı
Emre Zeyrek › Bursa Kestel Kaymakamı
Hüseyin Sayın › Bursa Vali Yardımcısı