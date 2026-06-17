KAYMAKAM DEĞİŞİKLİĞİ: Resmi Gazete kaymakam kararnamesi atamalarında kimler var? (PDF İSİM LİSTESİ)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında, Resmi Gazete’de kaymakam ve vali yardımcısı değişiklikleri kamuoyuna duyuruldu. Toplamda 430 mülki idare amirini kapsayan düzenleme ile Türkiye genelinde önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Peki, Resmi Gazete kaymakam kararnamesi atamalarında kimler var? Detaylar haberimizde.

RESMİ GAZETE KAYMAKAM DEĞİŞİKLİĞİ

Kararname doğrultusunda 208 kaymakam farklı ilçelere atanırken, 83 kaymakam vali yardımcılığı görevine yükseltildi. Ayrıca 78 vali yardımcısının görev yeri değiştirildi ve 33 vali yardımcısı kaymakam olarak görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında da çok sayıda idari atama yapıldı.

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KAYMAKAM KARARNAMESİNDE KİMLER VAR? (İSİM LİSTESİ)

Aşağıda, Resmi Gazete’de yayımlanan kararname kapsamında görev yeri değişen ve yeni görevlere atanan isimler yer almaktadır:

İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı Atamaları

Ahmet Başer › Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Mustafa Çiftçiler › Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Tekin Dundar › Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Namık Kemal Nazlı › Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri

Selçuk Yosunkaya › Sivil Toplumla İlişkiler Dairesi Başkanı

Mustafa Akın › İller İdaresi Genel Müdürlüğü Dairesi Başkanı

Muhammet Tugay › Personel Genel Müdürlüğü Dairesi Başkanı

Buğra Karadağ › Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

Erdem Karanfil › Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Şube Müdürü

Ahmet Salih Poçanoğlu › Eğitim Dairesi Şube Müdürü

Muhammed Yılmaz › Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü

Mehmet Sadık Kılıç › Nüfus ve Vatandaşlık Şube Müdürü

Muhammed Enes İpek › İller İdaresi Şube Müdürü

Muhammed Öztaş › Nüfus ve Vatandaşlık Şube Müdürü

Mehmet Can İrdelp › Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürü

Hamza Özbilgi › İller İdaresi Şube Müdürü

Cihat Abukan › İller İdaresi Şube Müdürü

Tayyar Emre Mahmutoğlu › Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü

İSTANBUL GÖREVLENDİRMELERİ

İstanbul özelinde yapılan atamalar kapsamında birçok ilçede kaymakam değişikliği gerçekleşti:

Uğur Bulut › İstanbul Adalar Kaymakamı

Ömer Bilgin › İstanbul Çekmeköy Kaymakamı

Mehmet Akçay › İstanbul Maltepe Kaymakamı

Ercan Arslan › İstanbul Ataşehir Kaymakamı

Murat Eren › İstanbul Silivri Kaymakamı

Ayhan Terzi › İstanbul Güngören Kaymakamı

Vali yardımcılığı düzeyinde ise:

Bekir Dınkırcı › İstanbul Vali Yardımcısı

Avni Kula › İstanbul Vali Yardımcısı

Erhan Günay › İstanbul Vali Yardımcısı

Suat Seyitoğlu › İstanbul Vali Yardımcısı

Sıdkı Zehin › İstanbul Vali Yardımcısı

Ayrıca bazı vali yardımcıları farklı illere görevlendirildi:

Abdurrahman İnan › Trabzon Vali Yardımcısı

Mehmet Hüseyin Nail Anlar › Sakarya Vali Yardımcısı

Halil Avşar › Antalya Vali Yardımcısı

ANKARA GÖREVLENDİRMELER

Başkent Ankara’da da kapsamlı idari değişiklikler yapıldı:

Gürkan Demirkale › Ankara Vali Yardımcısı

Turgay Hakan Bilgin › Ankara Vali Yardımcısı

Hüseyin Çam › Ankara Vali Yardımcısı

Nur Sevinç Özbek Çakaş › Ankara Vali Yardımcısı

Mehmet Soğukpınar › Ankara Keçiören Kaymakamlığı

Mustafa Kutlu › Ankara Ayaş Kaymakamlığı

İZMİR GÖREVLENDİRMELERİ

İzmir’de çok sayıda ilçede kaymakam değişimi gerçekleşti:

Metin Arslanbaş › İzmir Dikili Kaymakamı

Hasan Yaman › İzmir Bergama Kaymakamı

Engin Aksakal › İzmir Bayraklı Kaymakamı

Okan Daştan › İzmir Kemalpaşa Kaymakamı

Mesut Yakuta › İzmir Tire Kaymakamı

Murat Karaloğlu › İzmir Menderes Kaymakamı

İbrahim Süha Karaboran › İzmir Vali Yardımcısı

BURSA GÖREVLENDİRMELER

Bursa’da Osmangazi, İnegöl ve Kestel ilçeleri başta olmak üzere önemli görev değişiklikleri yapıldı:

Bahri Tiryaki › Bursa Osmangazi Kaymakamı

Ayhan Akpay › Bursa İnegöl Kaymakamı

Emre Zeyrek › Bursa Kestel Kaymakamı

Hüseyin Sayın › Bursa Vali Yardımcısı