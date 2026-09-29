Kavak Yelleri dizisi ne zaman yayınlandı, Kavak Yelleri oyuncuları kim?

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Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Kavak Yelleri yeniden gündemde. Peki, Kavak Yelleri dizisi ne zaman yayınlandı, oyuncuları kimler? Tims Productions imzalı dizi, 2007-2011 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ve Aslı Enver'in yer aldığı dizinin kadrosunda Sarp Apak, Didem İnselel ve Ceren Moray gibi isimler de bulunuyordu.

KAVAK YELLERİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANDI?

Kavak Yelleri, 31 Mayıs 2007 tarihinde Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Başlangıçta yaz dizisi olarak planlanan yapım, gördüğü büyük ilgi sayesinde tam 5 sezon boyunca yayında kaldı. 2011 yılında final yapan dizi, toplamda 170 bölümle ekran macerasını tamamladı.

KAVAK YELLERİ HANGİ DİZİNİN UYARLAMASI?

Kavak Yelleri, Amerikan gençlik dizisi Dawson's Creek'in Türkiye uyarlamasıdır. Yapımcılığını Tims Productions'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu ve Jale İncekol oturdu. Senaryo ekibinde ise Yiğit Güralp, Yılmaz Şahin, Nükhet Bıçakçı, Pınar Ordu, Gökhan Horzum ve Ekin Atalar yer aldı.

KAVAK YELLERİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, bir Ege kasabasında yaşayan dört yakın arkadaş Deniz, Aslı, Efe ve Mine'nin hikâyesini konu alıyor. Lise yıllarının sonuna yaklaşan gençlerin dostlukları, ilk aşkları, sınav stresi ve aile sorunları dizinin temel hikâyesini oluşturuyor. İlerleyen sezonlarda karakterlerin İstanbul'a taşınmasıyla birlikte hikâyeye yeni isimler dahil oluyor ve olaylar farklı bir boyut kazanıyor.

KAVAK YELLERİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Deniz Akça karakteriyle İbrahim Kendirci, Aslı Zeybek karakteriyle Pelin Karahan, Efe Kaygısız karakteriyle Dağhan Külegeç ve Mine Ergun karakteriyle Aslı Enver yer aldı. Kavak Yelleri, bu genç oyunculara büyük bir şöhret kazandırdı.

KAVAK YELLERİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Kavak Yelleri'nin geniş oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

İbrahim Kendirci (Deniz Akça), Pelin Karahan (Aslı Zeybek), Dağhan Külegeç (Efe Kaygısız), Aslı Enver (Mine Ergun), Sarp Apak (Güven Karakuş), Didem İnselel (Gönül Kara Kaygısız), Ferit Aktuğ (Metin Kaygısız), Şebnem Doğruer (Şükran Kaygısız), Mehmet Yer (Yılmaz Kara), Ege Aydan (Murat Akça), Nurcan Eren (Hafize Zeybek), Tayfun Sav (Salih Kaygısız), Gülen Karaman (Leman Akça), Yılmaz Gruda (Haşmet), Levent Özdilek (Cem Ergun), Ceren Moray (Su), Ayten Uncuoğlu (Ayşe Seven).

KAVAK YELLERİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Kavak Yelleri, yayın hayatı boyunca Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizi, yayınlandığı dönemde özellikle genç izleyiciler arasında büyük bir hayran kitlesi edindi ve kanalın en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.