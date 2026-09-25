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Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. 25 Eylül 2026 tarihli KAP bildiriminde, taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiği ve pay devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylara ilişkin başvuruların gerçekleştirildiği bildirildi. Peki, Katılımevim ve Birevim, Emlak Katılım'a devredilecek mi? Katılımevim ve Birevim ortak mı? Detaylar...

KATILIMEVİM VE BİREVİM EMLAK KATILIM'A DEVREDİLECEK Mİ?

Emlak Katılım tarafından yapılan açıklamaya göre Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ile Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin yanı sıra İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemlerine ilişkin süreçte ilerleme sağlandı. 17 Eylül 2026 tarihinde yapılan önceki açıklamanın ardından taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve 25 Eylül itibarıyla resmi izin aşamasına geçildiği bildirildi.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde gerekli resmi izin ve onay başvuruları yapıldı.

Dolayısıyla mevcut durumda Katılımevim ve Birevim'in pay devir sürecinde resmi başvuruların yapıldığı aşamaya gelindi. Emlak Katılım'ın açıklamasında, gerekli izin ve onayların alınmasının ardından pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

PAY DEVİR SÜRECİNDE HANGİ AŞAMAYA GELİNDİ?

17 Eylül 2026 tarihinde yapılan açıklamada, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş.'nin büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığı duyurulmuştu.

25 Eylül tarihli yeni açıklamayla ise görüşmelerde ilerleme kaydedildiği ve pay devir işlemleri için ilgili kurumlara gerekli başvuruların yapıldığı bildirildi. Böylece süreçte resmi izin ve onay aşamasına geçildi.

Açıklamada, gerekli izin ve onayların alınmasının ardından pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

KATILIMEVİM VE BİREVİM ORTAK MI?

Katılımevim ve Birevim ayrı şirketler olarak faaliyet gösteriyor. Her iki şirket de Pusula Finans Holding A.Ş. çatısı altında yer alırken, aralarındaki bağlantı doğrudan ortaklıktan değil, aynı holding bünyesinde bulunmalarından kaynaklanıyor.

RESMİ İZİNLERİN ARDINDAN DEVİR TAMAMLANACAK

Emlak Katılım'ın 25 Eylül 2026 tarihli KAP açıklamasında, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasının ardından pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu nedenle açıklanan son aşama, devir işlemlerinin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Mevcut bilgilere göre resmi izin ve onay sürecinin tamamlanmasının ardından pay devir işlemlerinin sonuçlandırılması hedefleniyor.