Katar Müslüman mı, Katar dini inancı nedir?

Katar’da İslam, hem toplumsal yaşamın hem de hukuki ve kültürel düzenin temelini oluşturur. Ülkedeki Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu Sünni İslam mezhebine mensuptur. Bunun yanı sıra farklı ülkelerden gelen yabancı iş gücü nedeniyle Hristiyanlık, Hinduizm gibi farklı inançlar da görülmektedir. Ancak Katar’ın resmi kimliği ve dini yapısı, açık şekilde İslam üzerine kuruludur.

KATAR MÜSLÜMAN MI?

Katar, resmi olarak İslam dininin devlet dini olduğu bir ülkedir ve nüfusun büyük çoğunluğu Müslümandır.

KATAR’IN DİNİ İNANCI NEDİR?

Katar’da resmi din:

• İslam (devlet dini)

Ülkede özellikle:

• Sünni İslam ağırlıktadır

• Az sayıda Şii Müslüman da bulunmaktadır

• Yabancı iş gücü nedeniyle farklı dinlere mensup kişiler de yaşar (Hristiyanlık, Hinduizm vb.)

KATAR MÜSLÜMAN BİR ÜLKE Mİ?

Evet.

Katar Müslüman çoğunluklu bir ülkedir ve İslam hem kültürel hem de hukuki olarak önemli bir yere sahiptir.

Kısaca:

• Katar’ın resmi dini: İslam

• Nüfusun büyük kısmı: Müslüman

• Devlet yapısı: İslam’a dayalı kültürel sistem