Katar'da denize düşen helikopterde şehit olan askerlerin cenazesi tabuta konulmadı mı, neden konulmadı? Cenaze töreni nerede, ne zaman yapıldı?

Katar'da denize düşen helikopter kazasında şehit olan askerlerle ilgili gelişmeler gündemde büyük yankı uyandırdı. Cenazelerin tabuta konup konulmadığı ve törenin nerede, ne zaman yapılacağı merak konusu olurken, olayın perde arkası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞEHİTLERİN CENAZESİ TABUTA KONULMADI MI?

CENAZE TÖRENİ NEREDE YAPILDI?

Şehitler için cenaze namazı, Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde kılındı. Törene Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin yanı sıra devlet yetkilileri ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi de katıldı. Kılınan cenaze namazında, görevleri sırasında Katar kara sularında düşen helikopterde hayatını kaybeden Türk ve Katarlı personeller için dualar edildi.

KATAR'DA DENİZE DÜŞEN HELİKOPTERDE KAÇ ASKER ŞEHİT OLDU?

Katar'da denize düşen helikopterde şehit düşen Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın naaşları Türkiye'ye uğurlandı. Doha'da kılınan cenaze namazı sırasında çekilen fotoğraf ise tartışmaya yol açtı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu.

CENAZE TÖRENİNDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR NEDEN GÜNDEM OLDU?

Katar'da cami içerisinde kılınan cenaze namazında tabut kullanılmadan cenazelerin yere konulması, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bir kesim bu uygulamayı şehitlere saygısızlık olarak değerlendirirken, diğer kesim ise bunun Katar'daki bir gelenek olduğunu ve kendi şehitlerinin de aynı şekilde uğurlandığını belirterek eleştirilerin yersiz olduğunu savundu.