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Kastamonu'nun yeni valisi kim oldu, yeni Kastamonu Valisi Kadir Çakır kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Kastamonu Valiliğine Kadir Çakır atandı. Kadir Çakır, kararnameden önce Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapıyordu. Kastamonu'nun önceki valisi Meftun Dallı ise Muş Valiliğine atandı.

KASTAMONU'NUN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Kastamonu Valiliğine Kadir Çakır atandı. Kadir Çakır, kararnameden önce Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Kastamonu'nun önceki valisi Meftun Dallı ise Muş Valiliğine atandı. Kadir Çakır, devir teslim işlemlerinin ardından Kastamonu Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ KASTAMONU VALİSİ KADİR ÇAKIR KİMDİR?

Kastamonu yeni valisi Kadir Çakır hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.