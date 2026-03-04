Kastamonu okullar tatil mi, 4 Mart Çarşamba Kastamonu'da okul yok mu (KASTAMONU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

4 Mart Çarşamba Kastamonu okullar tatil mi, Kastamonu'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hava durumu raporlarının ardından Kastamonu Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KASTAMONU HAVA DURUMU

Kastamonu'da Güneşli Bir Gün ve Gece Ayazı

KASTAMONU – Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan Kastamonu'da, 4 Mart Çarşamba günü gökyüzü güneşli bir seyir izleyecek. Şehirde en yüksek sıcaklığın 5°C civarında olması beklenirken, gece saatlerinde havanın açmasıyla birlikte sıcaklık -4°C'ye kadar düşecek. Nem oranının %66 seviyelerinde seyrettiği kentte, rüzgar kuzeybatıdan saatte 12 mph hızla esecek. Gündüz kar yağışı ihtimali %20 gibi düşük bir oranda kalırken, gece herhangi bir yağış beklenmiyor.

KASTAMONU OKULLAR TATİL Mİ?

4 Mart Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.