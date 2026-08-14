Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda, Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? soruları karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sezonun ilk haftasında oynanacak mücadele beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Kasımpaşa ile Trabzonspor arasındaki zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, maç saatinde yayıncı kanal üzerinden mücadeleyi izleyebilecek.

15 AĞUSTOS 2026 KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı Kasımpaşa ile Trabzonspor arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. İstanbul'da oynanacak mücadele, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak zorlu karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sporseverler, yayın bilgilerini araştırıyor. Kasımpaşa Trabzonspor maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin yayın saati ve kanal bilgileriyle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Kasımpaşa ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig kapsamında 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Ligin önemli mücadelelerinden biri olarak öne çıkan karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Kasımpaşa Trabzonspor maçının başlama saati belli oldu. Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Taraftarlar, maç öncesinde yayıncı kanal üzerinden karşılaşmanın canlı yayınını takip edebilecek.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon ekranlarından takip etmek isteyen izleyiciler, yayın saatinde Bein Sports 1 üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

BEIN SPORTS 1 CANLI İZLEME PLATFORM VE YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77. kanal üzerinden izlenebiliyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

DETAY

Maç : Kasımpaşa - Trabzonspor

Tarih : 15 Ağustos 2026 Cumartesi

Saat : 19.00

Yayıncı : Bein Sports 1

Kanal : Digiturk 77

Stat : Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Şehir : İstanbul

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. 15 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi stadyumdan takip edemeyen futbolseverler, karşılaşmayı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.