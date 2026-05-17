Kasımpaşa Galatasaray maçı kaç kaç bitti? (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kasımpaşa Galatasaray maçında golleri kim attı?

Süper Lig’de sezonun kapanış haftasında oynanan Kasımpaşa – Galatasaray karşılaşması, hem ligde kalma mücadelesi hem de şampiyon Galatasaray’ın performansı açısından dikkat çekti. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Kasımpaşa Galatasaray maçında golleri kim attı? Detaylar....

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Karşılaşma 1-0 Kasımpaşa’nın üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ilk yarısında dengeli bir oyun ortaya konulurken, Kasımpaşa bulduğu fırsatı değerlendirerek öne geçti. Galatasaray ise özellikle ilk yarıda yakaladığı net pozisyonlara rağmen golü bulamadı.

İkinci yarıda tempo zaman zaman yükselse de skor değişmedi ve mücadele Kasımpaşa’nın kritik galibiyetiyle tamamlandı.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Karşılaşmada tek gol Kasımpaşa adına geldi.

Karşılaşmada tek gol Kasımpaşa adına geldi.

Kasımpaşa golü: Adrian Benedyczak (27. dakika)

Mücadelenin 27. dakikasında savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Adrian Benedyczak, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol, maçın skorunu belirleyen kritik an oldu.

Galatasaray ise maç boyunca Noa Lang, Leroy Sané ve diğer oyuncularla yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

MAÇIN GENEL AKIŞI VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

Karşılaşmanın ilk dakikaları Galatasaray’ın baskılı oyunuyla başladı. Özellikle 5. ve 6. dakikalarda gelen pozisyonlar, sarı-kırmızılı ekibin gol arayışını ortaya koydu.

Ancak Kasımpaşa, 27. dakikada bulduğu golle dengeyi bozdu ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Galatasaray daha fazla topa sahip olsa da Kasımpaşa savunması kritik anlarda hata yapmadı. Özellikle Benedyczak ve Diabate ile yakalanan kontrataklar, farkın artma ihtimalini doğurdu.

GALATASARAY’IN DEPLASMAN PERFORMANSI VE SEZON SONU TABLOSU

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’deki mağlubiyetlerinin tamamını deplasmanda yaşadı. Buna Kasımpaşa karşısındaki 1-0’lık yenilgi de eklendi.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, genel performansıyla zirvede yer almasına rağmen deplasman maçlarında zaman zaman puan kayıpları yaşadı.

KASIMPAŞA İÇİN KRİTİK GALİBİYET: LİGDE KALMA BAŞARISI

Kasımpaşa açısından bu karşılaşma büyük önem taşıyordu. Alınan 1-0’lık galibiyetle birlikte lacivert-beyazlı ekip puanını yükselterek Süper Lig’de kalmayı başardı.

Adrian Benedyczak’ın sezon genelindeki performansı, takımın en kritik gol silahı olarak öne çıktı ve bu maçta da belirleyici rol oynadı.