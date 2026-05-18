Bodrum'da motosikletin çarptığı imam yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı cami imamı Metin Suntay (58), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Harun K.'nin (44) ise hastanede tedavisi sürüyor.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Harun K. yönetimindeki 48 BAJ 709 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Yakaköy Camii imamı Metin Suntay'a çarptı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Harun K. ile imam Suntay yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Suntay, yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Harun K.'nın ise tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı