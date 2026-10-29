Kasımpaşa Çorluspor 1947 maçı hangi kanalda, Kasımpaşa Çorluspor 1947 maçı nereden CANLI izlenir?

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Kasımpaşa – Çorlu spor 1947 maçı bugün, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Kasımpaşa – Çorlu spor 1947 maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

KASIMPAŞA ÇORLUSPOR 1947 MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Çorlu spor 1947 arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA ÇORLUSPOR 1947 MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. A Spor, ulusal yayın yapan şifresiz bir spor kanalı olduğu için karşılaşma ücretsiz olarak izlenebilecek. Ev anteni, uydu alıcısı ya da dijital platformu bulunan herkes maçı herhangi bir abonelik gerekmeden takip edebilecek.

A SPOR KAÇINCI KANALDA?

A Spor; Digiturk’te 88, D-Smart’ta 80, Kablo TV’de 142, Tivibu’da 381 ve Turkcell TV+’ta 72 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

KASIMPAŞA ÇORLUSPOR 1947 MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, A Spor’un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden yayına ücretsiz olarak ulaşabilecek.

KASIMPAŞA ÇORLUSPOR 1947 MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 18.00’de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

KASIMPAŞA ÇORLUSPOR 1947 MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Kasımpaşa’nın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak. Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa, taraftarı önünde kupada bir üst tura yükselmeyi hedeflerken, Çorluspor 1947 ise deplasmanda sürpriz bir sonuç peşinde olacak.

EMRE BELÖZOĞLU’NDAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMA

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları arasında adının geçmesine ilişkin soruya, takımının Türkiye Kupası maçına tamamen odaklandığını ve bugünden bir şey söylemenin doğru olmayacağını belirterek yanıt verdi. Kasımpaşa, kupa maçının ardından ligde bu hafta sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak.

KUPADA TEK MAÇ ELEME

Ziraat Türkiye Kupası’nın eleme turlarında karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor. Normal süre sonunda kazanan takım bir üst tura yükselirken, beraberlik halinde tur atlayan takım uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla belirleniyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşma zaten A Spor’dan şifresiz olarak yayınlandığı için resmi yayıncının tercih edilmesi öneriliyor.