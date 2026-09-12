Karşıyaka Altay maçı hangi kanalda Karşıyaka Altay maçı nereden CANLI izlenir?

Karşıyaka ile Altay arasında oynanacak mücadele için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Karşıyaka Altay maçı hangi kanalda yayınlanacak, Karşıyaka Altay maçı nereden CANLI izlenir soruları futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alırken, maçın yayın bilgileri de belli oldu.

KARŞIYAKA - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF 3. Lig’de futbolseverlerin merakla beklediği Karşıyaka - Altay karşılaşması için geri sayım sona erdi. İzmir’in iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek mücadele, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın yayıncısı da belli oldu.

KARŞIYAKA - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşıyaka ile Altay arasındaki TFF 3. Lig karşılaşması Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, Tivibu Spor’un yanı sıra Fil Box üzerinden de yayına ulaşabilecek.

TİVİBU SPOR HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

Tivibu Spor, Tivibu 77. kanal ve Fil Box 77. kanal üzerinden izlenebiliyor. Kanal numaralarının platformlara göre değişebilme ihtimaline karşı, maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

Karşılaşmanın yayın bilgileri şu şekilde:

• Kanal: Tivibu Spor

• Tivibu: 77. kanal

• Fil Box: 77. kanal

• Yayın: Canlı

KARŞIYAKA - ALTAY MAÇI NE ZAMAN?

Karşıyaka - Altay maçı, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. TFF 3. Lig kapsamında yapılacak karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

KARŞIYAKA - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Karşıyaka - Altay maçının başlangıç saati 19.00. Mücadele Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak. Yayın programında veya karşılaşmanın başlama saatinde değişiklik olması ihtimaline karşı resmi kaynaklardan yapılacak duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

KARŞIYAKA - ALTAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İzmir derbisine sahne olacak Karşıyaka - Altay karşılaşması, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak. Mücadelede iki İzmir temsilcisi TFF 3. Lig’de üç puan için karşı karşıya gelecek.

KARŞIYAKA - ALTAY MAÇI CANLI İZLE

Karşıyaka - Altay maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı Tivibu Spor üzerinden takip edebilecek. Maçın yayın saati 19.00 olarak duyurulurken, Tivibu ve Fil Box platformlarında Tivibu Spor 77. kanalda yer alıyor.