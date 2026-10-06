Karşıyaka Afyon maçı hangi kanalda, Karşıyaka Afyonkarahisarspor nereden CANLI izlenir?

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Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunun günü kapatacak karşılaşmasında Karşıyaka ile 1923 Afyonkarahisarspor kozlarını paylaşıyor. Kaybedenin kupaya veda edeceği mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, "Karşıyaka maçı şifresiz mi yayınlanacak, internetten nasıl izlenir, maç saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Karşıyaka-Afyonkarahisarspor maçının saati, yayıncı kanalı ve canlı izleme bilgileri haberimizde.

KARŞIYAKA-AFYONKARAHİSARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda bugün oynanacak Karşıyaka-1923 Afyonkarahisarspor karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, kupa mücadelesini herhangi bir ücret ödemeden televizyon ya da internet üzerinden takip edebilecek.

A SPOR KAÇINCI KANALDA?

Karşılaşmayı dijital platformlar üzerinden izleyecek futbolseverler, A Spor'u şu kanal numaralarında bulabilecek:

Digiturk: 88. kanal

D Smart: 80. kanal

Kablo TV: 142. kanal

Tivibu: 381. kanal

Turkcell TV+: 72. kanal

Platformlardaki kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

KARŞIYAKA-AFYONKARAHİSARSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı televizyon başında izleyemeyecek futbolseverler, A Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden karşılaşmayı ücretsiz olarak takip edebilecek. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar üzerinden erişilebilen canlı yayında, yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman kesinti ya da gecikme yaşanabileceği unutulmamalı. Sosyal medyada paylaşılan yasa dışı yayın bağlantıları ise hem yayın haklarını ihlal ediyor hem de kişisel veriler açısından risk taşıyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşıyaka-1923 Afyonkarahisarspor karşılaşması bugün, 6 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği ihtimaline karşı son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Karşıyaka'nın ev sahipliğinde İzmir'de oynanacak. Köklü taraftar kitlesiyle bilinen yeşil-kırmızılı ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak tur atlamayı hedefliyor. 1923 Afyonkarahisarspor ise zorlu İzmir deplasmanından galibiyetle dönerek bir üst tura yükselmenin peşinde olacak.

TEK MAÇ ELEME USULÜ

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turundaki karşılaşmalar tek maç eleme usulüyle oynanıyor. Bu nedenle Karşıyaka ile 1923 Afyonkarahisarspor arasındaki mücadeleden galip ayrılan takım bir üst tura yükselecek, kaybeden ise kupaya veda edecek. Normal süre sonunda eşitlik olması halinde turu geçen takım uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla belirlenecek.

GÜNÜN DİĞER KUPA MAÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda bugün dört karşılaşma oynanıyor. Günün kupa programında saat 14.00'te Kırklarelispor-Bayburtspor ve Bitlis 1916 Futbol-1964 Silifkespor, saat 17.00'de Sakaryaspor-Arıt Kayadibispor maçları yer alıyor. Günü ise saat 19.00'da oynanacak Karşıyaka-1923 Afyonkarahisarspor mücadelesi kapatacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Karşıyaka - 1923 Afyonkarahisarspor

Organizasyon: Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu

Tarih: 6 Ekim 2026 Salı

Saat: 19.00

Yayın: A Spor (canlı ve şifresiz)