Kars okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Kars'ta okul yarın yok mu (KARS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

12 Ocak Pazartesi günü Kars genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenirken, gözler Kars Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Kars okullar tatil mi?" ve "Kars'ta bugün okul yok mu?" aramaları hız kazanırken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

KARS HAVA DURUMU

Kars Hava Durumu Raporu: Doğu Anadolu'da Sibirya Soğukları ve Kar Alarmı

Türkiye'nin en soğuk illerinin başında gelen Kars, 12-16 Ocak 2025 tarihleri arasında dondurucu bir kış haftasına giriyor. Meteoroloji raporlarına göre, bölge genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin dahi altına inecek ve ekstrem soğuklar hayatı adeta durma noktasına getirecek. 12 Ocak Pazartesi günü şehirde kar yağışı bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklığın 2 derece, gece ise eksi 1 derece civarında olacağı tahmin edilse de, bu değerler haftanın en "sıcak" anları olarak kayda geçecek. Yüzde 96 nem oranı ile birleşen kar yağışı, şehir merkezinde ve ilçelerde beyaz bir örtü oluşturacaktır.

13 Ocak Salı gününden itibaren Kars ve çevresinde dondurucu ayaz etkisini artıracak. Kar yağışının yerini dondurucu bir gökyüzüne bırakmasıyla birlikte gece sıcaklıklarının eksi 20 derecelere kadar gerilemesi bekleniyor. Kars'ın geçmiş verileri, bu tarihlerde eksi 30 derecelerin altındaki uç sıcaklıkların görülebildiğini kanıtlamaktadır. Bu durum, bölge halkı için ciddi bir don riski anlamına gelmektedir. Özellikle Sarıkamış ve yüksek rakımlı köylerde ulaşımın tipi ve buzlanma nedeniyle aksayabileceği uyarısı yapılmaktadır.

14, 15 ve 16 Ocak tarihlerinde Kars genelinde dondurucu bir sessizlik hakim olacak. Yağışın kesilmesine rağmen yerdeki karın donarak buz kütlelerine dönüşeceği, araçların çalışmakta zorlanacağı ve su tesisatlarında donmaların yaşanabileceği öngörülmektedir. Vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları, çıkanların ise termal korumalı kıyafetler tercih etmeleri tavsiye edilmektedir. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin, hayvan barınaklarındaki ısıyı korumaları ve don olayına karşı ekstra önlem almaları istenmektedir. Kars Valiliği, kış şartlarının ağırlığı nedeniyle tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu duyurmuştur.

KARS OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.