Karnelerden Atatürk ve Türk Bayrağı çıkarılıyor mu? Karnelerde artık Atatürk ve Türk Bayrağı olmayacak mı?

Okul karne döneminde sosyal medyada gündeme gelen iddialar, veliler ve öğrenciler arasında tartışmalara yol açtı. "Karnelerde Atatürk ve Türk Bayrağı artık yer almayacak mı?" sorusu merak konusu oldu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, kafalarda pek çok soru işareti oluştu. Ayrıntılar haberin devamında…

KARNELERDEN ATATÜRK RESMİ VE TÜRK BAYRAĞI KALDIRILIYOR MU?

Bazı kaynaklarda ilkokul 1. ve 2. sınıflarda karne yerine "gelişim raporu" uygulamasına geçildiği ve bu belgelerde Atatürk ile Türk Bayrağı görsellerinin yer almadığı iddiaları yer alıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı, dolayısıyla kesin bilgi bulunmuyor.

KARNELERDE NE RESMİ OLACAK?

Gelişim raporlarıyla ilgili çeşitli önerilerde öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini yansıtan görsellerin kullanılabileceği belirtiliyor. Fakat MEB'in bu konuda resmi bir açıklaması olmadığı için, karne veya raporda hangi görsellerin kesin olarak yer alacağı netleşmiş değil.

KARNE NEDİR?

Karne, öğrencinin bir eğitim öğretim yılı boyunca gösterdiği akademik performansı ve öğretmen değerlendirmelerini içeren resmi bir belgedir. Öğrencinin derslerdeki başarı durumu, ödev ve sınav notları gibi bilgiler karne üzerinde yer alır. İlkokulun 1. ve 2. sınıflarında ise artık not odaklı değil, gelişim odaklı raporlar verilebiliyor.

KARNE NE ZAMAN ALINIR?

Karne veya gelişim raporu, eğitim öğretim yılının sonunda öğrencilere teslim edilir. Genellikle eğitim yılı haziran ayının son haftasında karneler dağıtılır ve öğrenciler yaz tatiline bu belgelerle başlar. Tarihler her yıl Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre belirlenir.

MEB AÇIKLAMA YAPTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul 1. ve 2. sınıflar için karne yerine gelişim raporu uygulamasını resmî olarak duyurdu. Ancak bu değişiklikle Atatürk ve Türk Bayrağı'nın kaldırıldığına dair doğrudan bir açıklama yapılmadı. Konu, daha çok eğitimciler ve medyada çıkan haberlerle tartışma konusu oldu.