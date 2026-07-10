Karaoğlan Geliyor filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Karaoğlan Geliyor filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Karaoğlan Geliyor filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Karaoğlan Geliyor filmini izleyecek olanların merak ettiği Karaoğlan Geliyor konusu nedir, Karaoğlan Geliyor oyuncuları kimler ve Karaoğlan Geliyor özeti gibi konuları inceliyoruz.

KARAOĞLAN GELİYOR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1972 yapımı Karaoğlan Geliyor filminin çekimlerinin Türkiye'de gerçekleştirildiği biliniyor. Ancak filmin çekildiği şehir veya doğal plato hakkında kamuoyuna açıklanmış net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

KARAOĞLAN GELİYOR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Karaoğlan Geliyor, 1972 yılında çekildi ve aynı yıl sinemaseverlerle buluştu. Mehmet Aslan'ın hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlendiği yapım, dönemin dikkat çeken tarihi macera filmleri arasında gösteriliyor.

KARAOĞLAN GELİYOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Cengiz Han'ın ölümünden önce hazinesini en güvendiği adamlarına emanet etmesiyle başlayan olayları konu alıyor. Ancak hazinenin peşine düşen Tokta'nın ihanetiyle büyük bir felaket yaşanıyor. Ailesini kaybeden Karaoğlan, bir hancı tarafından büyütülüyor ve yıllar sonra hem ailesinin intikamını almak hem de Cengiz Han'ın gizli hazinesine ulaşmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor. Tarihi olayları kurgu ve macera unsurlarıyla harmanlayan film, aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.

KARAOĞLAN GELİYOR FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Türk sinemasının önemli isimleri yer alıyor:

• Kartal Tibet

• Ahmet Mekin

• Meral Zeren

• Zeki Alasya

• İhsan Yüce

• Kazım Kartal

• Suphi Tekniker

• Ceyda Karahan

• Yavuz Selekman

• Kanat Tibet

• Yalçın Boratap

KARAOĞLAN GELİYOR FİLMİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Mehmet Aslan üstlenirken, yapımcılığını ise Ertem Eğilmez gerçekleştirdi. Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun romanından uyarlanan film, Karaoğlan serisinin sinema uyarlamaları arasında önemli bir yere sahip.