Karaman Valisi kim oldu? Yeni Karaman Valisi Hayrettin Çiçek kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Karaman iline yeni vali atandı. Yeni Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Karaman Valisi Hayrettin Çiçek nereli, kaç yaşında? Karaman Valisi kim oldu?

KARAMAN VALİ ATAMASI YAPILDI!

İşte kararname:



KARAMAN VALİSİ HAYRETTİN ÇİÇEK KİMDİR?

1984 yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Elazığ'da, Lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi.

Mesleki Kariyeri:

2007 yılında açılan 95.Dönem Kaymakam Adaylığı yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine giriş yaptı.

Yurtdışı eğitimini almak üzere bir yıl süreyle İngiltere Sussex Üniversitesinde İngilizce dilini ve İngiliz devlet yapısını araştırdı.

Tokat/Sulusaray,

Kastamonu/Bozkurt,

Erzincan/Kemah,

Erzurum/Aşkale,

Muğla/Yatağan

Trabzon/Of

Gaziantep/Şahinbey ilçelerinde Kaymakamlık görevlerinde bulundu.

9 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ileArdahan Valisi olarak atanmış olan Vali Hayrettin ÇİÇEK, evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.