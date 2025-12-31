Karaman okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Karaman'da bugün okul yok mu (KAR TATİLİ – KARAMAN VALİLİĞİ)?

Yurt genelinde etkisini her geçen gün daha fazla hissettiren soğuk hava dalgası ve aralıksız devam eden kar yağışı, birçok kentte günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Karaman'da da yoğun kar birikimi ve olası buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verilmesi ihtimali gündeme taşındı. Bu nedenle "Karaman'da okullar tatil mi?" ve "31 Aralık Çarşamba günü ders işlenecek mi?" soruları, öğrenci ve velilerin en çok takip ettiği konular arasında bulunuyor.

KARAMAN HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre Karaman'da 31 Aralık Çarşamba günü günün ilk saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Gece yarısından sabah saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların 1 ila 3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde nem oranının yüzde 85'in üzerinde olması, buzlanma riskini artırıyor.

Öğle saatlerine doğru yağışın yer yer etkisini kaybetmesi beklenirken, hava sıcaklığı 8 dereceye kadar yükselecek. Ancak öğleden sonra yeniden karla karışık yağmurun görülmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların tekrar düşmesiyle birlikte nem oranının yüzde 95 seviyelerine çıkacağı belirtilirken, rüzgârın zaman zaman etkisini artırması bekleniyor. Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sürücülerin ve yayaların buzlanmaya karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

KARAMAN OKULLAR TATİL Mİ?

Karaman Valiliği, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olaylarının ulaşımda ve günlük yaşamda aksamalara yol açabileceğine dikkat çekti. Yapılan değerlendirmelerde, olumsuz hava koşullarının özellikle sabah ve gece saatlerinde risk oluşturduğu vurgulandı.

Alınan tedbirler kapsamında, 31 Aralık Çarşamba günü (bugün) Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel örgün eğitim kurumları ile yaygın eğitim merkezleri ve rehabilitasyon kuruluşlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Valilik tarafından yapılan bilgilendirmede, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Kararın, çalışanların güvenliğini korumaya yönelik olarak alındığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın tamamen önleyici tedbirler kapsamında hayata geçirildiği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Karar, kamuoyuna saygıyla duyuruldu.

İşte duyuru: