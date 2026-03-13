Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, Fatih Karagümrük Fenerbahçe muhtemel 11'leri ve maç kadrosu!

Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar şimdiden merak ediyor: Karagümrük – Fenerbahçe maçı hangi tarihte, hangi saatte ve hangi stadyumda oynanacak? Maç öncesi muhtemel 11'ler ve kadro detayları haberimizde sizlerle…

FATİH KARAGÜMRÜK – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig mücadelesi, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Maçseverler, heyecan dolu karşılaşmayı ekran başında takip edebilecek.

CANLI MAÇ İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak izlenebilir. Taraftarlar bu seçeneklerle maçı rahatlıkla takip edebilir.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fatih Karagümrük – Fenerbahçe maçı 13 Mart Cuma günü oynanacak. Hafta içi bu önemli karşılaşma, Süper Lig'de kritik bir mücadeleye sahne olacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Fenerbahçe ve Karagümrük taraftarları, heyecan dolu mücadeleyi bu saatte ekranlardan takip edebilir.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki takım, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç, İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak ve Süper Lig heyecanını zirveye taşıyacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Fatih Karagümrük : Grbıc, Esgaıo, Lıchnovsky, Fatih, Mladenovıc, Berkay, Kranevıtter, Sergınho, Larsson, Verde, Çukur

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzı, Kante, Musaba, Asensıo, Kerem, Cherıf