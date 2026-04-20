Karagül canlı yayında birini mi bıçakladı, kimi bıçakladı? Karagül kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada bir anda yayılan görüntüler, “Karagül” adıyla bilinen fenomeni tartışmaların merkezine taşıdı. Canlı yayın sırasında yaşandığı iddia edilen olay, izleyenleri hem şaşırttı hem de büyük bir merak dalgası oluşturdu. Görüntülerde neler olduğu, iddiaların ne kadarının doğru olduğu ve olayın perde arkasında hangi detayların saklı olduğu ise en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KARAGÜL CANLI YAYINDA BİRİNİ Mİ BIÇAKLADI?

Evet, iddialara göre “Karagül” adıyla bilinen sosyal medya kullanıcısı, TikTok’taki canlı yayını sırasında bir kişiyi bıçakladı. Olay anında yayını kesmemesi ve izleyicilerin hediye göndermeye devam etmesi büyük tepki topladı. İhbar üzerine gözaltına alınan kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Yaralanan kişinin sağlık durumuna ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

KARAGÜL KİMDİR?

Karagül, gerçek adıyla Merve C., TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarında içerik üreten bir fenomendir. Eğlenceli, zaman zaman sert ve dobra üslubuyla dikkat çeken paylaşımlar yapan Karagül, toplumsal konulara dair yorumlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Yaklaşık 177 bin takipçiye sahip olan fenomen, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve polemiklerle gündeme gelmiştir.

KARAGÜL KAÇ YAŞINDA?

Karagül’ün yaşıyla ilgili kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak sosyal medya içerikleri ve hitap ettiği kitle göz önüne alındığında genç bir yaş grubunda olduğu tahmin edilmektedir.

KARAGÜL NERELİ?

Karagül’ün Bursa’da yaşadığı bilinmektedir. Paylaşımlarında sık sık bu şehirle ilgili ifadeler kullanan fenomenin uzun süredir Bursa’da ikamet ettiği anlaşılmaktadır. Ancak doğma büyüme Bursalı olup olmadığına dair kesin bir bilgi yoktur.

KARAGÜL’ÜN KARİYERİ

Karagül’ün kariyeri sosyal medya içerik üreticiliği üzerine kuruludur. TikTok’ta yaptığı canlı yayınlar, günlük yaşam videoları ve toplumsal olaylara dair yorumlarıyla tanınmıştır. Dijital platformlarda aktif olarak içerik üreten fenomen, özellikle etkileşim odaklı paylaşımlarıyla öne çıkmaktadır. Zaman zaman tartışmalı açıklamalar ve sosyal medya polemikleriyle gündeme gelmesi, bilinirliğini artıran unsurlar arasında yer almaktadır.