Karabük Valisi kim oldu? Yeni Karabük Valisi Oktay Çağatay kimdir, kaç yaşında, nereli?
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar neticesinde yeni Karabük Valisi Oktay Çağatay oldu. Arama motorlarında ise Yeni Karabük Valisi Oktay Çağatay nereli, kaç yaşında? Karabük Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Karabük iline yeni vali atandı. Yeni Karabük Valisi Oktay Çağatay ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Karabük Valisi Oktay Çağatay nereli, kaç yaşında? Karabük Valisi kim oldu?

KARABÜK VALİ ATAMASI YAPILDI!
İŞTE KARARNAME:

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY KİMDİR?

25.12.1973 yılında Kırşehir Kaman' da doğdu. İlk ve ortaokulu Kaman' da, liseyi Ankara 'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimini 1994 yılında bitirdi. Bir süre Sağlık Bakanlığında çalıştıktan sonra 87. Dönem Kaymakam Adayı olarak İçişleri Bakanlığına atandı. Sırasıyla Nurdağı ve Sulakyurt Kaymakam Vekillikleri, Isparta-Aksu, Kahramanmaraş-Andırın, Çorum-Kargı ve Osmancık, Osmaniye-Bahçe, Çanakkale-Gelibolu, İstanbul-Gaziosmanpaşa Kaymakamlıkları yaptı. 26 Ekim 2018 tarihinde çıkan kararnameyle Bitlis'e Vali olarak atandı. 10 Ağustos 2023 tarihinde Vali-Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Osman DEMİR
