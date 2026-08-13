Karabağ Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, Karabağ Dinamo Kiev maçı nerden CANLI izlenir?

Karabağ Dinamo Kiev maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Kritik mücadele öncesinde “ Karabağ Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?” ve “ Karabağ Dinamo Kiev maçı nereden CANLI izlenir?” sorularına yanıt aranıyor.

KARABAĞ DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme turunda futbolseverlerin merakla beklediği Karabağ-Dinamo Kiev karşılaşması için geri sayım başladı. Karabağ ile Dinamo Kiev'in karşı karşıya geleceği mücadeleyi canlı takip etmek isteyen sporseverler, "Karabağ Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta?" ve "Karabağ Dinamo Kiev maçı nereden CANLI izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Kritik karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati belli oldu.

KARABAĞ DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Karabağ-Dinamo Kiev maçı, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme kapsamında oynanacak mücadele CBC Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, yayın saatinde CBC Sport üzerinden mücadeleyi izleyebilecek.

KARABAĞ DİNAMO KİEV MAÇI SAAT KAÇTA?

Karabağ ile Dinamo Kiev arasındaki karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak belirlendi. 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, takımların sahaya çıkacağı saati araştırıyor. Karşılaşmanın Türkiye saatiyle 19.00'da başlaması bekleniyor.

KARABAĞ DİNAMO KİEV MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karabağ-Dinamo Kiev maçını canlı izlemek isteyen sporseverler karşılaşmayı CBC Sport üzerinden takip edebilecek. Yayın bilgilerine göre CBC Sport, Azerspace 46E üzerinden izlenebiliyor. Yayının izlenebilirliği kullanılan platform ve uydu alıcısına göre değişebileceğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel yayın bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

KARABAĞ DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ GÜN?

Karabağ-Dinamo Kiev maçı 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme mücadelesinde iki takım tur mücadelesi verecek. Futbolseverler, karşılaşmanın heyecanını saat 19.00'dan itibaren takip edebilecek.

KARABAĞ DİNAMO KİEV MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karabağ ile Dinamo Kiev arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme karşılaşması Bakü'deki Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Karabağ'ın sahasında oynanacak mücadelede iki takım tur için avantaj elde etmeye çalışacak. Karşılaşmayı stadyumdan takip edemeyecek futbolseverler ise mücadeleyi CBC Sport ekranlarından canlı izleyebilecek.