Kar ne zaman yağacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'e kar ne zaman yağacak?

Hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki bir hafta içinde İstanbul ve İzmir'de kar yağışı beklenmiyor. Ankara'da ise bugün, 10 Kasım Salı günü yüzde 35 ihtimalle hafif kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren üç şehirde de hava sıcaklıklarının belirgin şekilde artması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için kar yağışı tahminleri.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Önümüzdeki günlerde kar yağışının ağırlıklı olarak Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve yüksek rakımlı bölgelerde etkili olması bekleniyor. Büyükşehirlerde ise kısa vadede yoğun bir kar yağışı öngörülmüyor. Tahminlere göre hafta ortasından itibaren ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da önümüzdeki bir haftalık süreçte kar yağışı beklenmiyor. Kentte bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağmurlu olacak. En yüksek sıcaklığın 14, en düşük sıcaklığın 10 derece civarında olması bekleniyor. Perşembe ve cuma günleri sıcaklıkların 21 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Hafta sonu ise yağmur ihtimali artarken sıcaklıklar yeniden düşecek. Pazar günü en yüksek sıcaklığın 12 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA'YA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ankara'da bugün, 10 Kasım Salı günü yüzde 35 ihtimalle hafif kar yağışı bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 3 derece, en düşük sıcaklığın ise eksi 1 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren havanın ısınması ve hafta sonuna kadar sıcaklıkların 17 dereceye kadar çıkması bekleniyor. 16 Kasım Pazartesi günü ise sıcaklıkların yeniden sıfırın altına düşmesiyle birlikte düşük ihtimalle kar yağışı görülebilir.

İZMİR'E KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İzmir'de önümüzdeki bir hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor. Kentte bugün hava bulutlu ve yer yer yağmurlu olacak, sıcaklıkların 12 ile 17 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Hafta ortasından itibaren havanın ısınmasıyla birlikte sıcaklıkların 23 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. İzmir'in kıyı kesimlerinde kar yağışı oldukça nadir görülüyor.

KAR YAĞIŞI HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?

Kar yağışının önümüzdeki günlerde özellikle Van, Hakkari, Kars, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Bu bölgelerde gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

KAR TAHMİNLERİ NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Kar yağışı ve hava durumuna ilişkin güncel tahminler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edilebiliyor. Hava tahminleri kısa sürede değişebildiği için vatandaşların güncel uyarıları takip etmeleri öneriliyor.