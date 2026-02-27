Kar ne zaman yağacak, bugün kar var mı? SON DAKİKA! 27 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

27 Şubat Cuma günü Türkiye'nin birçok bölgesinde hava koşulları gündemi şekillendirebilir. Sıcaklıklardaki değişimler, bazı illerde yağış ihtimali ve rüzgârın yönü ile hızı, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova gibi şehirlerde açık hava planlarını etkileyebilir. Günlük yaşam ve ulaşım için dikkat edilmesi gereken detaylar, il il hava durumu tahminlerinde öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

27 Şubat Cuma günü İstanbul'da genellikle bulutlu bir hava bekleniyor. Kar yağışı öngörülmüyor, ancak aralıklı sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de hava daha ılıman ve kar ihtimali yok. Gökyüzü parçalı bulutlu olacak, ara ara sağanak yağış görülebilir. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 27 Şubat'ta kar ihtimali düşük. Hava soğuk ve zaman zaman bulutlu olacak, hafif yağmur veya sağanak olasılığı bulunuyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da sıcaklıklar yüksek seyrediyor ve kar beklenmiyor. Gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak, zaman zaman sağanak görülebilir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da kar yağışı öngörülmüyor. Hava bulutlu ve rüzgârlı olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.