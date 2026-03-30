Kısmetse Olur Ayça'dan 'veda' paylaşımı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Ayça Beğen’in sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımı endişe yarattı. Paylaşımın ardından yakınları hızla harekete geçti ve Beğen hastaneye kaldırıldı.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Instagram profilinde “Hakkınızı helal edin” ifadesini kullanan Ayça Beğen, paylaşımın ardından iletişimi kesti. Bu durumdan şüphelenen yakınları durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Beğen’i hastaneye sevk etti.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Beğen’in sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama paylaşıldı. Bys Media Group imzasıyla yapılan açıklamada, Ayça Ekin Beğen’in hastanede tedavi altında olduğu ve tüm müdahalelerin uzman ekipler tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com