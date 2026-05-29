Kanye West İstanbul konseri ne zaman, saat kaçta? Kanye West nerede yapılacak?

Grammy ödüllü ABD'li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West'in İstanbul'da vereceği konser için hazırlıklar sürüyor. Binlerce kişinin katılımının beklendiği organizasyonda gün boyunca farklı etkinlikler düzenlenecek ve konser sonrasında da eğlence programı devam edecek.

KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kanye West'in İstanbul konseri 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında stadyum kapıları saat 13.00 itibarıyla ziyaretçilere açılacak. Gün içerisinde DJ performansları, interaktif deneyim alanları ve özel sahne şovları katılımcılarla buluşacak.

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde gün boyu müzik ve eğlence programları yer alacak. Ana konserin ardından düzenlenecek After Party etkinlikleri de gece boyunca devam edecek. Lazer gösterileri, ışık şovları ve havai fişek gösterilerinin yer aldığı programla birlikte katılımcılar sabaha kadar sürecek etkinliklerde yer alabilecek.

KANYE WEST KONSERİ NEREDE?

Kanye West'in Türkiye'deki konseri İstanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek. Organizasyon kapsamında 120 bin müzikseverin etkinlik alanında bir araya gelmesi bekleniyor. Konser günü stadyum ve çevresinde çeşitli etkinlik alanları da ziyaretçilere açık olacak.

Yoğun katılım nedeniyle ulaşımda da özel düzenlemeler yapıldı. Bölgeye hizmet veren metro hatlarının konser yoğunluğu nedeniyle sabaha kadar çalışacağı açıklandı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konser çıkışında yaklaşık 100 otobüsle ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak. Otobüsler stadyum önünden şehrin merkezi ve farklı noktalarına sefer düzenleyecek.

Konser öncesi ve sonrasında gerçekleştirilecek etkinliklerde Türkiye müzik sahnesinden çeşitli isimler de sahneye çıkacak. Gün boyunca sürecek programla birlikte katılımcılar konser saatinden önce de etkinlik alanında vakit geçirebilecek.

Organizasyonun biletleri 9 Mart tarihinde satışa sunuldu ve kısa süre içerisinde tükendi. Konser için hazırlanan program kapsamında hem ana etkinlik hem de gün boyu devam edecek yan etkinlikler ziyaretçilere açık olacak. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda konser öncesi ve sonrasında çeşitli sahne gösterileri ve müzik performansları yer alacak.