Kanye West İstanbul konseri hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Konser başladı

Grammy ödüllü rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West, 11 yıl aradan sonra çıkacağı Avrupa turnesinin ilk konserini İstanbul’da verecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda düzenlenecek organizasyon kapsamında gün boyu sürecek etkinlikler ve gece boyunca devam edecek programlar müzikseverleri bekliyor.

Kanye West’in İstanbul konseri 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında stadyum kapıları gün içerisinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla saat 13.00 ile 15.00 arasında kademeli olarak açılacak. Etkinlik alanına gelen katılımcılar, ana konser öncesinde düzenlenecek programlara günün erken saatlerinden itibaren katılabilecek.

Konser programı yalnızca ana performanstan oluşmayacak. Öğle saatlerinde başlayacak before party etkinliklerinde DJ performansları, interaktif deneyim alanları ve çeşitli sahne gösterileri yer alacak. Gecenin en çok beklenen anı ise saat 21.00’de Kanye West’in sahneye çıkmasıyla yaşanacak. Sanatçının performansının ardından program, sabah saatlerine kadar devam edecek after party etkinlikleriyle sürecek.

Kanye West’in İstanbul konserine ilişkin canlı yayın planlaması bulunmuyor. Paylaşılan bilgilere göre konser herhangi bir televizyon kanalı ya da dijital platform üzerinden eş zamanlı olarak izleyicilerle buluşturulmayacak.

Bu nedenle konseri takip etmek isteyen müzikseverler, performansı yalnızca etkinlik alanında canlı olarak izleyebilecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilecek organizasyona katılan izleyiciler, Kanye West’in sahne performansını doğrudan konser alanında deneyimleme fırsatı yakalayacak.

