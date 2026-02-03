Kante transferi neden iptal oldu, TMS hatası nedir? Taraftarların büyük heyecanla beklediği transferin son anda gerçekleşmemesi, futbol dünyasında soru işaretlerine yol açtı. Kulüpler arasındaki anlaşma tamamlanmasına rağmen TMS sisteminde yaşanan kritik hata, transferin resmen iptal edilmesine neden oldu. Peki TMS hatası ne anlama geliyor ve bu süreç nasıl işliyor?

KANTE TRANSFERİ NEDEN İPTAL OLDU?

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer sürecinin kulüp tarafından planlandığı şekilde ve titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, teknik heyetin talebi doğrultusunda oyuncularla anlaşmaya varıldığı, sağlık kontrollerinin tamamlandığı, gerekli onayların alındığı ve kulübün tüm yükümlülüklerini süresi içinde eksiksiz yerine getirdiği vurgulandı. Transfer tesciline ilişkin evrakların da zamanında ve doğru şekilde sisteme yüklendiği ifade edildi.

"AL ITTIHAT'TAN KAYNAKLANAN SORUN NEDENİYLE TRANSFER TAMAMLANAMADI"

Ancak Fenerbahçe, sürecin karşı kulüpten kaynaklanan bir sorun nedeniyle tamamlanamadığını duyurdu. Açıklamaya göre, Al Ittihad Kulübü'nün TMS bilgilerini hatalı girmesi nedeniyle işlemler transfer tescil süresi içinde sonuçlandırılamadı. Sarı-lacivertli kulübün ek süre talep ettiği, FIFA nezdinde girişimlerde bulunduğu ve sürecin çözümü için tüm adımları attığı belirtilirken, buna rağmen karşı kulübün herhangi bir gerekçe sunmadan işlemleri tamamlamadığı kaydedildi.

"HAYAL KIRIKLIĞINI PAYLAŞIYORUZ"

Yaşanan gelişmelerin ardından transfer sürecinin sonuçlandırılamadığı belirtilen açıklamada, "Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe yönetimi, sportif hedefler doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam edileceğini vurguladı.